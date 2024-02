Himanta Biswa Sarma | మంత్రులు, ప్రభుత్వ అధికారులకు విద్యుత్‌ రాయితీ ఇవ్వబోం‌: అస్సాం సీఎం

February 11, 2024 / 03:54 PM IST

గౌహతి: మంత్రులు, ప్రభుత్వ అధికారులకు విద్యుత్‌ రాయితీ ఇవ్వబోమని అస్సాం సీఎం హిమంత బిస్వా శర్మ (Himanta Biswa Sarma) తెలిపారు. ఇకపై మంత్రులు, ప్రభుత్వ అధికారుల క్వాటర్స్‌కు ప్రీపెయిడ్ మీటర్లు ఏర్పాటు చేస్తామని చెప్పారు. తద్వారా వారి జీతాల నుంచి సంబంధిత విద్యుత్‌ ఛార్జీలు వసూలు చేస్తామని వెల్లడించారు. ఈ విషయాన్ని ఎక్స్‌లో పోస్ట్‌ చేశారు. అస్సాంలో ఇకపై ఏ మంత్రి, అధికారి లేదా ప్రభుత్వ ఉద్యోగికి విద్యుత్‌ రాయితీ ఇవ్వబోమని పేర్కొన్నారు.

కాగా, మినిస్టర్స్‌ క్వాటర్స్‌, కాలనీలు, నివాసాలతో పాటు ప్రభుత్వ క్వార్టర్లలో ప్రీపెయిడ్ మీటర్లు బిగించాలని విద్యుత్ శాఖను ఆదేశించినట్లు సీఎం హిమంత బిస్వా శర్మ తెలిపారు. ఈ నేపథ్యంలో మంత్రులు, సీనియర్ అధికారుల జీతాల నుంచి నెలవారీ విద్యుత్ బిల్లు ఛార్జీలను నామమాత్రంగా మినహాయిస్తామని వెల్లడించారు. ఇటీవల విద్యుత్ శాఖ అధికారులతో సమావేశం సందర్భంగా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ఎక్స్‌లో పేర్కొన్నారు.

During my recent interactions with officials from the Power Department, I was informed for the first time that a very nominal monthly power bill is deducted from the salaries of ministers and senior officers. Immediately, I instructed the department to install individual prepaid…

