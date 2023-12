December 4, 2023 / 10:01 AM IST

చెన్నై: మిచౌంగ్ తుఫాన్‌ చెన్నై తీరానికి చేరుకున్న‌ది. దీంతో త‌మిళ‌నాడులో వ‌ర్షాలు కురుస్తున్నాయి. అనేక రైళ్ల‌ను ర‌ద్దు చేశారు. కొన్ని ఆల‌స్యంగా న‌డుస్తున్నాయి. చెన్నైలోని ఎగ్మోర్ రైల్వే స్టేష‌న్‌లోకి భారీగా వ‌ర‌ద నీరు చేరుకున్న‌ది. పుదుచ్చేరిలోని తీర ప్రాంతంలో 144వ సెక్ష‌న్‌ను విధించారు. రాత్రి 7 నుంచి ఉద‌యం 6 వ‌ర‌కు తీరం వెంట నిషేధం విధించారు.

#WATCH | Tamil Nadu: As cyclone ‘Michaung’ approaches Chennai coast, accompanied by heavy rainfall, several trains are delayed and a few have been cancelled.

(Visuals from Egmore Railway Station) pic.twitter.com/5SfV1Xr81L

— ANI (@ANI) December 4, 2023