కోల్‌కతా: పార్లమెంటు ఆవరణలో మిమిక్రీ చేసి రాజకీయ దుమారం రేపిన తృణమూల్ కాంగ్రెస్ (టీఎంసీ) ఎంపీ కళ్యాణ్ బెనర్జీ (TMC MP Kalyan Banerjee) మరోసారి ఉప రాష్ట్రపతి జగదీప్‌ ధంకర్‌ను అనుకరించారు. పశ్చిమ బెంగాల్‌లోని తన లోక్‌సభ నియోజకవర్గం సెరంపూర్‌లో జరిగిన రాజకీయ సమావేశంలో మళ్లీ మిమిక్రీ చేయడంతోపాటు తన చర్యను సమర్థించుకున్నారు. మిమిక్రీ కళా రూపమన్న ఆయన తాను వెయ్యిసార్లు చేస్తానని తెలిపారు. ఇది తన ప్రాథమిక హక్కు అని అన్నారు. లోక్‌సభలో మిమిక్రీ చేసిన మొదటి వ్యక్తి ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అని గుర్తుచేశారు. ఈ సందర్భంగా ప్రధాని మోదీని అనుకరించారు. ‘ఆయన అలా చేశారు, మేం నవ్వుకున్నాం. మరోలా తీసుకోలేదు’ అని వ్యాఖ్యానించారు.

కాగా, మిమిక్రీ ఒక కళ అని టీఎంసీ ఎంపీ కళ్యాణ్ బెనర్జీ పునరుద్ఘాటించారు. ఎవరికైనా కళ అర్థం కాకపోతే ఏం చేయగలను? అని ప్రశ్నించారు. ‘ఎవరికైనా హాస్యం అర్థం కాకపోతే, ఎవరికైనా సంస్కారవంతమైన మనస్సు లేకపోతే, ఎవరైనా తనను తాను లక్ష్యంగా చేసుకుంటే, నేను నిస్సహాయుడిని’ అని ఉపరాష్ట్రపతి పేరు చెప్పకుండా అన్నారు. తనను జైలులో పెట్టినప్పటికీ వెనక్కి తగ్గబోనని, ఇది తన ప్రాథమిక హక్కు అని స్పష్టం చేశారు.

మరోవైపు తన అనుకరణ మీ గురించే (జగదీప్‌ ధంకర్‌) అని ఎందుకు అనుకుంటున్నారో తనకు అర్థం కాలేదని కళ్యాణ్ బెనర్జీ అన్నారు. ‘ఆయన పగలు రాత్రి ఏడుస్తున్నారు. చిన్నపిల్లాడిలా ఎందుకు అంతగా ఏడుస్తున్నారు?’ అని ప్రశ్నించారు. అలాగే ధంకర్‌ను ఎవరో ఆటపట్టిస్తున్నారని ఏడుస్తూ తల్లికి ఫిర్యాదు చేస్తున్న పిల్లవాడిగా అనుకరించారు. ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్ అయ్యింది. ఈ నేపథ్యంలో టీఎంసీ ఎంపీ కళ్యాణ్ బెనర్జీపై కేంద్ర మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ మండిపడ్డారు.

