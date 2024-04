Angry With Work Pressure | పని ఒత్తిడి చేస్తున్న సీనియర్‌.. గూండాలతో హత్యకు ఉద్యోగుల యత్నం

April 7, 2024 / 06:16 PM IST

బెంగళూరు: కంపెనీలో పని ఒత్తిడి (Angry With Work Pressure) చేయడంతోపాటు అందరి ముందు దూషిస్తున్న సీనియర్‌ పట్ల ఇద్దరు ఉద్యోగులు పగ పెంచుకున్నారు. గూండాలతో అతడ్ని హత్య చేసేందుకు ప్రయత్నించారు. ఈ వీడియో క్లిప్‌ వైరల్‌ కావడంతో పోలీసులకు దొరికిపోయారు. కర్ణాటక రాజధాని బెంగళూరులో ఈ సంఘటన జరిగింది. ఉమాశంకర్, వినేష్ అనే ఇద్దరు ఒక మిల్క్ ప్రొడక్ట్ కంపెనీలో పని చేస్తున్నారు. ఆడిటర్‌గా పని చేస్తున్న సురేష్‌ తమపై పని ఒత్తిడి పెంచడంతో వారు ఆగ్రహంతో రగిలిపోయారు. అలాగే సీనియర్‌ అధికారుల ముందు తమను దూషిస్తున్న సురేష్‌పై వారు పగ పెంచుకున్నారు. అతడ్ని చంపేందుకు కొందరు గూండాలను నియమించారు.

కాగా, మార్చి 31న కళ్యాణ్‌ నగర్‌ సమీపంలోని ఔటర్‌ రింగ్‌ రోడ్డుపై బైక్‌పై వెళ్తున్న సురేష్‌తో కొందరు వ్యక్తులు ఘర్షణకు దిగారు. అంతా చూస్తుండగా రాడ్లతో అతడ్ని కొట్టారు. చనిపోయాడని భావించి అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయారు. స్థానికులు చొరవ చూపి సురేష్‌ను ఆసుపత్రికి తరలించారు.

మరోవైపు ఒక వాహనంపై అమర్చిన కెమెరాలో ఇది రికార్డైంది. ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. చాలా మంది ఈ వీడియో క్లిప్‌ను పోలీసులకు షేర్‌ చేశారు. దీంతో స్పందించిన పోలీసులు ఈ సంఘటనపై దర్యాప్తు జరిపారు. చివరకు అసలు విషయం తెలుసుకున్నారు. ఈ నెల 5న నిందితులైన ఉమాశంకర్‌, వినేష్‌తోపాటు సందీప్‌, మరో ఇద్దరిని అరెస్ట్‌ చేశారు.

SHOCKING!

In Bengaluru's Kalyan Nagar, dash camera of a vehicle records a man being assaulted with a rod in broad daylight. Attacker walks out on the road normally.

I've no idea if he survived. @BlrCityPolice look into this

Source of the video: @/_cavalier_fantome on instagram pic.twitter.com/uNy51CBwpY

— Waseem ವಸೀಮ್ وسیم (@WazBLR) April 2, 2024