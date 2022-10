గందరగోళ పరిస్థితుల్ని ఎలా ఎదుర్కోవాలో చెప్పిన ఆనంద్‌ మహీంద్రా

October 10, 2022 / 05:26 PM IST

హైదరాబాద్‌: ప్రముఖ పారిశ్రామిక వేత్త, మహీంద్రా గ్రూప్ సంస్థల ఛైర్మన్ ఆనంద్ మహీంద్రా గురించి ప్రత్యేకమైన పరిచయం అవసరం లేదు. సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్ గా ఉంటూ.. తనకు నచ్చిన అంశాలను పోస్టు చేస్తుంటారు. తాజాగా ‘మండే మోటివేషన్‌’ పేరుతో ఓ వీడియోతో నెటిజన్ల ముందుకొచ్చారు. జీవితంలో గందరగోళ పరిస్థితులు ఎదురైనప్పుడు ఏ విధంగా వ్యవహరించాలో తెలిపే వీడియోను ట్విటర్‌లో పంచుకున్నారు.

‘‘ప్రకృతి మనకు సరికొత్త పాఠాలు నేర్పడంలో ఎప్పుడూ విఫలం కాదు. మీ జీవితంలో ఎదురయ్యే సంక్లిష్ట పరిస్థితుల్ని ఎలా ఎదుర్కొంటారు..? మీ వృత్తి ఏదైనా కావొచ్చు, గాలులు మిమ్మల్ని వేగంగా తాకినప్పుడు.. రెక్కలు చాచి ఎగిరేందుకు సిద్ధంగా ఉండండి. ఆలోచనలు స్థిరంగా ఉండేలా చూసుకోండి. సునిశిత దృష్టితో గమనించండి’’ అంటూ పక్షికి సంబంధించిన వీడియోను పంచుకున్నారు. ఈ వీడియోలో గాలులకు పక్షి రెక్కల్ని ఆడిస్తూ.. తలను మాత్రం స్థిరంగా ఉంచినట్లు కనిపిస్తోంది. దీనిపై నెటిజన్లు పలు విధాలుగా కామెంట్లు పెడుతున్నారు.

Nature never fails to provide lessons for our own lives. How do you face turbulent times? No matter what your profession is, let your wings flap as the winds buffet you, but keep your head stable, your mind clear & your eyes watchful. #MondayMotivaton pic.twitter.com/YDVm1uJXx5

— anand mahindra (@anandmahindra) October 10, 2022