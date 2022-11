November 2, 2022 / 01:46 PM IST

ముంబై : సోష‌ల్ మీడియాలో చురుకుగా ఉండే మ‌హింద్ర గ్రూప్ చీఫ్‌, కార్పొరేట్ దిగ్గ‌జం ఆనంద్ మ‌హింద్ర బుధ‌వారం మ‌రో ఇన్‌స్పిరేష‌న‌ల్ పోస్ట్‌ను ట్విట్ట‌ర్ వేదిక‌గా షేర్ చేశారు. భార‌త్‌లో మ‌హిళా క‌మ‌ర్షియ‌ల్ పైల‌ట్స్ సంఖ్య 12.4 శాతంతో ప్ర‌పంచంలోనే అత్య‌ధికమ‌ని 2021లో ఓ అధ్య‌య‌నం వెల్ల‌డించిన విష‌యాన్ని ప్ర‌స్తావిస్తూ త‌న ఫాలోయ‌ర్ల‌లో మిడ్ వీక్ జోష్ నింపే ప్ర‌య‌త్నం చేశారు.

Looking for something to provide mid-week ‘josh?’ Then check this out. Hello world, this is Nari Shakti at work… #MidweekMomentum https://t.co/0gs6jjahii

— anand mahindra (@anandmahindra) November 2, 2022