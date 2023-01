January 1, 2023 / 04:51 PM IST

న్యూఢిల్లీ : నూత‌న సంవ‌త్స‌రం నూత‌న ఆరంభాల‌ను స్వాగ‌తిస్తుందని..గ‌తంలో చోటుచేసుకున్న ప్ర‌తికూలత‌ల‌ను వెన‌క్కినెట్టేందుకు కూడా ఇదే స‌రైన స‌మ‌య‌మ‌ని కార్పొరేట్ దిగ్గ‌జం ఆనంద్ మ‌హింద్ర అంటున్నారు. ఆశావ‌హ దృక్ప‌ధంతో కొత్త సంవ‌త్స‌రాన్ని స్వాగ‌తిస్తూ పారిశ్రామిక దిగ్గ‌జం ఆనంద్ మ‌హింద్ర సోష‌ల్ మీడియోలో ఓ పోస్ట్‌ను షేర్ చేశారు.

Here’s how I’m going to dance with happiness tonight to bid farewell to 2022—The war in Ukraine & Covid’s resurgence made this a year I’m happy to see the back of. May the New Year see those big disasters dealt with… pic.twitter.com/k8tQjRVd53

— anand mahindra (@anandmahindra) December 31, 2022