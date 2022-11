November 10, 2022 / 11:37 AM IST

Anand Mahindra | ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త, మహీంద్రా అండ్ మహీంద్రా సంస్థల ఛైర్మన్ ఆనంద్ మహీంద్రా గురించి ప్రత్యేక పరిచయం అక్కర్లేదు. సోషల్‌ మీడియాలో యాక్టివ్‌గా ఉంటూ.. తరచూ పలు ఆసక్తికర విషయాలు, వీడియోలు షేర్‌ చేస్తుంటారు. పర్సనల్‌ విషయాలను ఎక్కువగా షేర్‌ చేయకపోయినా.. సమకాలీన అంశాల మీద మాత్రం ఆయన పోస్టులు పెడుతుంటారు. వాటికి నెటిజన్ల నుంచి విశేష స్పందన వస్తుంటుంది. తాజాగా ఆయన ట్విట్టర్‌లో రికార్డు సృష్టించారు. ఏకంగా ఆయన ఫాలోవర్ల సంఖ్య కోటికి చేరింది.

ఈ సందర్భంగా ఆనంద్‌ మహీంద్రా సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. ఇంత పెద్ద కుటుంబం ఉందంటే నమ్మలేకపోతున్నా అంటూ ట్వీట్‌ చేశారు. ‘ఇంత పెద్ద కుటుంబం ఉందంటే నమ్మలేకపోతున్నా. ఇది స్పష్టంగా కుటుంబ నియంత్రణ మార్గదర్శకాలను ఉల్లంఘించడమే అవుతుంది. మీరు నా పట్ల చూపిస్తున్న అభిమానం, నమ్మకానికి ధన్యవాదాలు’’ అంటూ ట్వీట్ చేశారు. ఆనంద్‌ మహీంద్రా తన దృష్టికి వచ్చిన పలు అంశాలను షేర్‌ చేస్తూ.. ఇతరులకు స్ఫూర్తినిచ్చే వాటిని పరిచయం చేస్తుంటారు. కొత్త ఆవిష్కరణలను ప్రోత్సహించడంలో ఆయన ఎప్పుడూ ముందుంటారు.

ఆనంద్‌ మహీంద్రా ట్వీట్‌పై పలువురు నెటిజన్లు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ మేరకు కంగ్రాట్స్‌ చెప్తూ కామెంట్లు పెడుతున్నారు. ‘సూపర్‌ సర్‌..’, ‘మీరు ఎందరికో ఆదర్శం సర్‌..’ అంటూ రకరకాలుగా కామెంట్లు పెడుతున్నారు.

My reaction when I saw this milestone in the number of followers. Hard to believe I have a family this large. (Clearly violating Family Planning guidelines!) A huge thank you to all for your interest and your belief in me. Let’s stay connected. 🙏🏽🙏🏽🙏🏽 pic.twitter.com/NEIKAlKh5I

— anand mahindra (@anandmahindra) November 10, 2022