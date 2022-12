December 6, 2022 / 01:56 PM IST

న్యూఢిల్లీ : క‌న్‌స్ట్ర‌క్ష‌న్ వ‌ర్క‌ర్ క్రియేటివిటీని మెచ్చుకుంటూ దానికి సంబంధించిన వీడియోను ప్ర‌ముఖ పారిశ్రామిక‌వేత్త ఆనంద్ మ‌హింద్రా సోష‌ల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు. చిన్న‌పాటి మార్పుల‌తో రోజువారీ ప‌నుల కోసం పాత స్కూట‌ర్‌ను క‌న్‌స్ట్ర‌క్ష‌న్ వ‌ర్క‌ర్ ఎలా మార్చాడో ఈ వీడియోలో క‌నిపిస్తోంది.

👏🏽👏🏽👏🏽 I guess that’s why we call them ‘power’trains. Many ways to utilise the power of vehicle engines. This would be even better ( and quieter!) with an e-scooter, once their cost is brought down or they are available second-hand. pic.twitter.com/Xo6WuIKEMV

— anand mahindra (@anandmahindra) December 6, 2022