World’s largest squirrel | ప్రపంచంలోనే అతి పొడవైన ఉడుత.. అటవీ అధికారి ట్వీట్‌ వైరల్‌

August 13, 2023 / 04:44 PM IST

న్యూఢిల్లీ: ఎప్పుడూ వన్య ప్రాణులకు సంబంధించిన వింతవింత వీడియోలు, ఫొటోలను సోషల్‌ మీడియా ద్వారా నెటిజన్‌లతో పంచుకునే ఐఎఫ్‌ఎస్ అధికారి (IFS officer) ప్రవీణ్‌ కాస్వాన్‌ (Praveen Kaswan).. తాజాగా ఓ ఉడుత ఫొటోను ట్విటర్‌లో షేర్‌ చేశారు. అయితే అది సాధారణ ఉడుత కాదు. ప్రపంచంలోనే అత్యంత పొడవైన ఉడుతల జాతిగా గుర్తింపు పొందిన జాతికి చెందిన ఉడుత. నలుపు రంగులో ఉండే ఈ ఉడుత జాతిని మన దేశంలోనే గుర్తించారు.

పశ్చిమబెంగాల్‌లోని బుక్సా (Buxa) టైగర్‌ రిజర్వ్‌లో తీసిన ఈ ఉడుత ఫొటోను ప్రవీణ్‌ కాస్వాన్‌ తాజాగా ట్విటర్‌లో షేర్‌ చేశారు. ప్రపంచంలోనే అతి పొడవైన ఈ ఉడుత జాతిని భారతదేశంలోనే గుర్తించారని ఆయన పేర్కొన్నారు. మీరు దీన్ని గుర్తుపట్టగలరా..? అన్ని ప్రశ్నించారు. ఆ పక్కనే బుక్సా ప్రాంతం పేరు ప్రస్తావించారు. ఈ ఉడుత ఫొటో ఇప్పుడు సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది.

ఈ ఫొటోపై నెటిజన్‌ల నుంచి కామెంట్ల వర్షం కురుస్తున్నది. చాలా మంది ఇది మలబార్‌ జాతి భారీ ఉడుత అని పేర్కొనగా, మరికొంత మంది ఇది మలయాన్‌ జాతి ఉడుత అని స్పందించారు.

One of the world’s largest squirrel species found in #India. Can you identify. Buxa. pic.twitter.com/HZnE2NKLJd

— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) August 13, 2023