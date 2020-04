వీఐపీ కాన్వాయ్ కోసం అంబులెన్స్ ఆపారు..వీడియో

చెన్నై: త‌మిళ‌నాడు వ్యాప్తంగా లాక్ డౌన్ కొన‌సాగుతున్న విషయం తెలిసిందే. అత్య‌వ‌స‌ర ప‌నుల‌కు వెళ్లే వారిని మాత్ర‌మే పోలీసులు, అధికారులు బ‌య‌ట‌కు వెళ్లేందుకు అనుమ‌తిస్తున్నారు. చెన్నైలో ఐలాండ్ గ్రౌండ్స్ కు స‌మీపంలో గ‌ల ప్ర‌ధాన ర‌హ‌దారిపై నుంచి ఓ వీఐపీ కాన్వాయ్ వ‌స్తుంద‌ని పోలీసులు అంద‌రినీ ఆపేశారు.

వీఐపీ కాన్వాయ్ వెళ్లే వ‌ర‌కు పాద‌చారులు, వాహ‌న‌దారుల‌తోపాటు ఎమ‌ర్జెన్సీ స‌ర్వీసులందించే అంబులెన్స్ ను కూడా పోలీసులు రోడ్డుపై నిలిపేయ‌డం గ‌మ‌నార్హం.

#WATCH An ambulance and commuters were stopped by Chennai Police near Island Grounds intersection to allow VIP convoy to pass, today. #Chennai pic.twitter.com/0gdvHOhrFX