January 20, 2023 / 12:07 PM IST

ముంబై: ముఖేశ్ అంబానీ కుమారుడు అనంత్ అంబానీ.. గ‌ర్ల్‌ఫ్రెండ్ రాధికా మ‌ర్చంట్ ఎంగేజ్మెంట్ గురువారం గ్రాండ్‌గా జ‌రిగింది. ముకేశ్ సొంత ఇల్లు ఆంటిలాలో సాంప్ర‌దాయంగా ఆ వేడుక జ‌రిగింది. క‌ల‌ర్‌ఫుల్‌గా జ‌రిగిన ఈ కార్య‌క్ర‌మానికి పెంపుడు కుక్క ఓ స‌ర్‌ప్రైజ్ ఇచ్చింది. పెళ్లి కుమారుడు తొడిగే ఉంగ‌రాన్ని ఆ శున‌కం తీసుకువ‌చ్చింది. గోల్డెన్ రిట్రీవ‌ర్ జాతికి చెందిన ఆ కుక్క‌ను ముఖేశ్ ఫ్యామిలీ పెంచుకుంటోంది. ఎంగేజ్మెంట్ వేదిక‌పై ఇషా అంబానీ ఆ శున‌కాన్ని ఇంట్ర‌డ్యూస్ చేసింది.

రింగ్ బేర‌ర్‌గా శున‌కం వేదిక మీద‌కు రావ‌డం అంద‌ర్నీ స‌ర్‌ప్రైజ్ చేసింది. ఆ ఘ‌ట‌న‌కు చెందిన వీడియో ఇప్పుడు వైర‌ల్ అవుతోంది. రింగ్ బేర‌ర్ గురించి ఇషా అంబానీ ప్ర‌క‌ట‌న చేయ‌గానే.. మెట్ల మీద నుంచి దిగుతూ వేదిక వ‌ద్ద‌కు ఓ క్యూట్ డాగ్ వ‌చ్చింది. కుక్క‌కు క‌ట్టిన ఓ బాక్స్ ద్వారా ఎంగేజ్మెంట్ రింగును తీసుకువ‌చ్చారు. ఇక రింగ్ సెర్మ‌నీ కాగానే.. ముకేశ్ అంబానీ ఫ్యామిలీ చిందేసింది. ముఖేశ్‌తో పాటు ఆయ‌న భార్య నీతా అంబానీ డ్యాన్స్ చేశారు. ఎంగేజ్మెంట్ వేడుక‌ను ఎంజాయ్ చేశారు.

The Ambani family dances at the ring ceremony of Anant Ambani and Radhika Merchant #AnantRadhikaEngagement #AnantAmbani #RadhikaMerchant #NitaAmbani #MukeshAmbani #IshaAmbani #AkashAmbani pic.twitter.com/GIwT6NTok0

— Pankaj Upadhyay (@pankaju17) January 20, 2023