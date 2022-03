After Resigning From Bharatpe Trolls Trending On Ashneer Grover

March 1, 2022 / 04:29 PM IST

Ashneer Grover | భార‌త్‌పే ఎండీ అష్నీర్ గ్రోవ‌ర్ రాజీనామా అంశం గ‌త కొన్ని రోజుల నుంచి సోష‌ల్ మీడియాలో టాక్ ఆఫ్ ది టౌన్ అయింది. భార‌త్‌పేలో హెడ్ ఆఫ్ కంట్రోల్స్ పొజిష‌న్‌లో ఉన్న అష్నీర్ గ్రోవ‌ర్ భార్య మాధురీ జైన్ గ్రోవ‌ర్‌ను కంపెనీ త‌న ప‌ద‌వి నుంచి ఇటీవ‌లే తొల‌గించిన విష‌యం తెలిసిందే. త‌న ప‌ర్స‌న‌ల్ బ్యూటీ ట్రీట్‌మెంట్స్ కోసం అయిన ఖ‌ర్చును కంపెనీ బిల్స్‌లో యాడ్ మాధురి క‌లిపార‌ని.. అలాగే.. ఎల‌క్ట్రానిక్ ప్రాడ‌క్ట్స్ కొన‌డం నుంచి యూఎస్, దుబాయ్‌కి ఫ్యామిలీ ట్రిప్స్ కోసం అయిన ఖ‌ర్చును కూడా కంపెనీ ఖాతా నుంచే తీసుకున్నార‌న్న ఆరోప‌ణ‌ల‌పై ఆమెను ఆ ప‌ద‌వి నుంచి భార‌త్‌పే బోర్డు తప్పించింది.

ఆ త‌ర్వాత తాజాగా భార‌త్‌పే కోఫౌండ‌ర్‌గా ఉన్న అష్నీర్ గ్రోవ‌ర్ కూడా త‌న ప‌ద‌వి నుంచి రాజీనామా చేస్తున్న‌ట్టు ప్ర‌క‌టించారు. త‌న‌పై, త‌న భార్య‌పై కంపెనీ బోర్డు మెంబ‌ర్స్ చేస్తున్న ఆరోప‌ణ‌లు నిరాధారం అని దానిపై బోర్డులో ద‌ర్యాప్తు చేయాల‌ని.. సింగ‌పూర్ ఇంట‌ర్నేష‌న‌ల్ ఆర్బిట్రేష‌న్ సెంట‌ర్‌లో గ్రోవ‌ర్ ఫిర్యాదు చేసినా.. అత‌డి ఫిర్యాదుపై విచారించేందుకు ఆర్బిట్రేష‌న్ సెంట‌ర్ తిర‌స్క‌రించింది. దీంతో త‌ప్ప‌నిస‌రి ప‌రిస్థితుల్లో గ్రోవ‌ర్ కంపెనీ నుంచి రాజీనామా చేయాల్సి వ‌చ్చింది.

ఓవైపు అష్నీర్ గ్రోవ‌ర్ రాజీనామా చేయ‌గా.. మ‌రోవైపు సోష‌ల్ మీడియాలో నెటిజ‌న్లు ఆయ‌న రాజీనామా అంశాన్ని తీసుకొని మీమ్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే.. షార్క్ ట్యాంక్ ఇండియా షోలో అష్నీర్ కూడా ఒక షార్క్‌గా వ్య‌వ‌హ‌రిస్తున్నారు. అక్క‌డ ఆయ‌న ప్ర‌వ‌ర్తించే తీరు ఎలా ఉంటుందో అంద‌రికీ తెలుసు. షోలో త‌క్కువ‌గా మాట్లాడ‌టం.. ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ కోసం వ‌చ్చిన వాళ్ల‌పై దురుసుగా ప్ర‌వ‌ర్తించ‌డం.. డైరెక్ట్‌గా ఈ బిజినెస్ వ‌ర్క‌వుట్ కాదు అంటూ వాళ్ల‌ను అవ‌మానించ‌డం లాంటివి చేయ‌డంపై నెటిజ‌న్లు ఫైర్ అవుతున్నారు. అందుకే మీమ్స్ క్రియేట్ చేసి సోష‌ల్ మీడియాలో వ‌దిలారు. దీంతో ఆ మీమ్స్ ప్ర‌స్తుతం సోష‌ల్ మీడియాలో తెగ వైర‌ల్ అవుతున్నాయి.

