February 23, 2023 / 10:20 AM IST

న్యూఢిల్లీ: ఢిల్లీ మున్సిప‌ల్ స‌మావేశం ర‌చ్చ రచ్చ‌(AAP Vs BJP)గా మారింది. బుధ‌వారం ఉద‌యం మేయ‌ర్‌ను ఎన్నుకున్న త‌ర్వాత‌. రాత్రి ఎంసీడీ స‌మావేశాల్లో బీజేపీ(BJP), ఆప్(AAP) కౌన్సిల‌ర్లు బాహాబాహీకి దిగారు. స్టాండింగ్ క‌మిటీ(Standing Committee) స‌భ్యుల ఎన్నిక స‌మ‌యంలో ఈ గంద‌ర‌గోళం ఏర్ప‌డింది. రెండు పార్టీల‌కు చెందిన నేత‌లు దాదాపు త‌న్నుకున్నారు. ఓ ద‌శ‌లో వాళ్లు ఒక‌రిపై ఒక‌రు వాట‌ర్ బాటిళ్లు విసిరేసుకున్నారు. ఇక బీజేపీ కౌన్సిల‌ర్లు మేయ‌ర్ చైర్ వ‌ద్ద‌కు వెళ్లి బ్యాలెట్ బాక్సుల్ని ఎత్తిపారేశారు. బుధ‌వారం సాయంత్రం ప్రారంభ‌మైన ఆ డ్రామా.. అర్థ‌రాత్రి త‌ర్వాత కూడా కొన‌సాగింది. దాదాపు అయిదారుసార్లు స‌భ‌ను వాయిదా వేశారు.

#WATCH | Delhi: Ruckus between BJP & AAP members inside the MCD house over the election of members of the standing committee. pic.twitter.com/alIZFIFFnr

— ANI (@ANI) February 22, 2023