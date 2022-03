గోవాలో ఖాతా తెరిచిన ఆప్‌..

March 10, 2022 / 01:25 PM IST

పనాజీ: పంజాబ్‌లో అధికారాన్ని హస్తగతం చేసుకున్న ఆమ్‌ ఆద్మీ పార్టీ (AAP).. గోవాలో ఖాతా తెరిచింది. బెనౌలిమ్‌ నియోజకవర్గం నుంచి ఆప్‌ అభ్యర్థిగా పోటీచేసిన కెప్టెన్‌ వీంజీ వీగస్‌ తన సమీప అభ్యర్థి చర్చిల్‌ అలెమావోపై విజయం సాధించారు. కాగా, మరోస్థానంలో ఆప్‌ ఆధిక్యంలో ఉన్నది.

గోవాలో హంగ్‌ ఏర్పడింది. ప్రజలు ఎవరికీ అనుకూలంగా తీర్పు ఇవ్వలేదు. అయితే 18 స్థానాలు గెలిచిన బీజేపీ.. రాష్ట్రంలో అతిపెద్ద పార్టీగా అవతరించింది. కాంగ్రెస్‌ 12 స్థానాల్లో, టీఎంసీ 4 ముందంజలో ఉన్నాయి.

.@AamAadmiParty win it’s first seat in Goa! Captain Venzy Viegas defeats Churchill Alemao from Benaulim seat! An aam aadmi has won – so proud of @VenzyViegas! pic.twitter.com/9yoTDz6nhP

— Atishi (@AtishiAAP) March 10, 2022