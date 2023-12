December 6, 2023 / 10:00 AM IST

కోల్‌కతా: ఈ మధ్య కాలంలో ఒక దేశానికి చెందిన పౌరులు, మరో దేశానికి చెందిన పౌరులతో ప్రేమలో పడటం, పెళ్లిళ్లు చేసుకోవడం బాగా పెరిగిపోయింది. సరిహద్దులు దాటుతున్న ఈ ప్రేమలన్నీ సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతున్నాయి. తాజాగా అలాంటిదే మరొక సరిహద్దులు దాటిన ప్రేమ కథ ఇంటర్నెట్లో చక్కెర్లు కొడుతోంది. తల్లి మొబైల్‌లో యువతి ఫొటో చేసి, ఆమె మరో దేశానికి చెందిన యువతి అని తెలిసి, పంతం నెగ్గించుకుని పెళ్లిపీటలు ఎక్కబోతున్న ఓ యువకుడి ప్రేమ కథపై నెటిజన్‌లు తెగ ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. మరె ఆ ప్రేమ కథ గురించి మనం కూడా తెలుసుకుందాం పదండి..

పశ్చిమబెంగాల్‌కు చెందిన సమీర్‌ఖాన్‌ అనే యువకుడు జర్మనీలో చదువు పూర్తిచేసుకుని అక్కడే ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు. ఈ క్రమంలో 2018లో అతను కుటుంబసభ్యులను చూసేందుకు భారత్‌కు వచ్చాడు. ఆ సమయంలో అతను తన తల్లి మొబైల్‌ ఫోన్‌లో ఒక యువతి ఫొటోను చూసి ముగ్ధుడైపోయాడు. ఆమె అందానికి దాసోహమయ్యాడు. పెళ్లంటూ చేసుకుంటే ఆమెన చేసుకుంటానని పేరెంట్స్‌పై ఒత్తిడి తెచ్చాడు. కొడుకు కోరిక కాదనలేక సదరు యువతి గురించి అతని పేరెంట్స్‌ ఆరా తీశారు.

కొద్దిపాటి ప్రయత్నంతోనే ఆమె పాకిస్థాన్‌లోని కరాచీ నగరానికి చెందిన జవేరియా ఖానుమ్‌ అని గుర్తించారు. ఆ తర్వాత యువతి పేరెంట్స్‌ను కాంటాక్ట్‌లోకి తీసుకుని మాట్లాడారు. ఒకరి గురించిన మరొకరు తెలుసుకున్న తర్వాత ఏకంగా పెళ్లి సంబంధం ఖాయం చేసుకున్నారు. అయితే, వెంటనే పెళ్లి చేసుకోవడంలో వారికి కొన్ని అడ్డంకులు ఎదురయ్యాయి. సమీర్‌ఖాన్‌ ఉద్యోగరీత్యా జర్మనీకి వెళ్లాల్సి రావడం, ఆ తర్వాత కరోనా విజృంభించడం, అనంతరం జవేరియా ఖానుమ్‌ భారత్‌కు వచ్చేందుకు రెండు సార్లు ప్రయత్నించినా వీసా తిరస్కరణకు గురికావడం లాంటి పరిణామాలతో ఐదేళ్లు గడిచిపోయాయి.

అయితే ఈ ఐదేళ్లలో వారు ఒకరినొకరు కలుసుకోకపోయినా మొబైల్‌లో టచ్‌లో ఉన్నారు. వారి మధ్య ప్రేమ బంధాన్ని మరింత బలోపేతం చేసుకున్నారు. ఈ క్రమంలో తాజాగా జవేరియా ఖానుమ్‌కు 45 రోజుల గడువుతో భారత్‌ వీసా లభించింది. దాంతో మంగళవారం ఆమె భారత్‌కు చేరుకుంది. పాకిస్థాన్‌ నుంచి పంజాబ్‌లోని అమృత్‌సర్‌కు వచ్చిన జవేరియాను సమీర్‌ఖాన్‌ కోల్‌కతాకు తీసుకొచ్చాడు. సమీర్‌ కుటుంబసభ్యులు ఆమెకు బాజాభజంత్రీలతో స్వాగతం పలికారు. జనవరి ప్రథమార్ధంలో ఆ ఇద్దరు ప్రేమికులు పెళ్లి బంధంతో ఒక్కటి కాబోతున్నారు.

#WATCH | Amritsar, Punjab: A Pakistani woman, Javeria Khanum arrived in India (at the Attari-Wagah border) to marry her fiancé Sameer Khan, a Kolkata resident. She was welcomed in India to the beats of ‘dhol’.

She says, “I am extremely happy…I want to convey my special thanks… pic.twitter.com/E0U00TIYMX

— ANI (@ANI) December 5, 2023