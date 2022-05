May 11, 2022 / 10:19 AM IST

శ్రీకాకుళం: అస‌ని తుఫాన్‌తో బంగాళాఖాతంలో భీక‌ర అల‌జ‌డి ఉంది. ఏపీ తీరం వెంట స‌ముద్రం ఉప్పొంగుతోంది. అయితే ఆ తుఫాన్ ధాటికి కోస్తాంధ్రా తీరానికి వింత ర‌థం కొట్ట‌కువ‌చ్చింది. సంతబొమ్మాళి సున్నాపల్లి రేవుకు బంగారు వర్ణం కలిగిన రధం ఒక‌టి కొట్టుకువ‌చ్చింది. ఆ ర‌థాన్ని వీక్షించేందుకు స్థానిక ప్ర‌జ‌లు ఎగ‌బ‌డుతున్నారు. సంతబొమ్మాళి మండలం ఎం సున్నాపల్లి సముద్రం రేవుకు ఎప్పుడు చూడని వింతైన రధం మంగ‌ళ‌వారం కొట్టుకు వ‌చ్చిన‌ట్లు స్థానికులు చెబుతున్నారు. బహుశా ఆ ర‌థం మ‌రో దేశం నుంచి వ‌చ్చి ఉంటుంద‌ని నౌపాడా ఎస్సై తెలిపారు. ఇంటెలిజెన్స్ అధికారుల‌కు ఈ విష‌యాన్ని చెప్పామ‌ని, ఉన్న‌తాధికారులు దీన్ని ప‌రిశీలిస్తున్న‌ట్లు ఆయ‌న వెల్ల‌డించారు.

#WATCH | Andhra Pradesh: A mysterious gold-coloured chariot washed ashore at Sunnapalli Sea Harbour in Srikakulam y'day, as the sea remained turbulent due to #CycloneAsani

SI Naupada says, "It might've come from another country. We've informed Intelligence & higher officials." pic.twitter.com/XunW5cNy6O

— ANI (@ANI) May 11, 2022