June 26, 2023 / 01:22 PM IST

న్యూఢిల్లీ: ఢిల్లీ(Delhi)లో ప్ర‌గ‌తి మైదాన్ ట‌న్నెల్‌లో భారీ చోరీ(Robbery) జ‌రిగింది. కారులో వెళ్తున్న ఓ డెలివ‌రీ ఏజెంట్‌ను .. న‌లుగురు వ్య‌క్తులు రెండు బైక్‌లో వెంబ‌డించారు. ఆ కారును అడ్డుకున్న ఆ బైక‌ర్లు.. ఆ త‌ర్వాత త‌మ వ‌ద్ద ఉన్న గ‌న్‌తో బెదిరించి.. కారులో నుంచి 2 ల‌క్ష‌ల న‌గ‌దు ఉన్న బ్యాగ్‌ను ఎత్తుకెళ్లారు. ట‌న్నెల్‌లో ఉన్న సీసీటీవీ కెమెరాల‌కు ఈ ఘ‌ట‌న చిక్కింది. గురుగ్రామ్‌లో క్యాష్ బ్యాగును డెలివ‌రీ చేసేందుకు వెళ్తున్న ఇద్ద‌ర్ని దుండ‌గులు వెంటాడిన‌ట్లు పోలీసులు తెలిపారు. ప‌ట్ట‌ప‌గ‌లే ఈ చోరీ జ‌రిగింది.

ఓలా క్యాబ్‌లో వెళ్తున్న డెలివ‌రీ బాయ్ త‌న కారును రెడ్ ఫోర్ట్ ఏరియాలో బుక్ చేసుకున్నాడు. అయితే రింగు రోడ్డు వ‌ద్ద ఉన్న ట‌న్నెల్‌లోకి రాగానే రెండు బైక్‌ల‌పై వ‌స్తున్న న‌లుగురు అడ్డుకున్నారు.

#WATCH | A delivery agent and his associate were robbed at gunpoint of Rs 1.5 to Rs 2 lakh cash by a group of unknown assailants inside the Pragati Maidan Tunnel on June 24. Police registered a case and efforts are being made to apprehend the criminals: Delhi Police

(CCTV… pic.twitter.com/WchQo2lXSj

— ANI (@ANI) June 26, 2023