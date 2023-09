These Tailors Are Most Popular With Their Fashion Designing

Tailor | ఈ దర్జీలు డ్రెస్సులు కుడితే ఆ దర్జానే వేరు.. అందుకే సెలబ్రెటీలు కూడా వాళ్ల వెంట పడతారు!

Tailor | షర్టు.. అక్షరాలా పదివేల రూపాయలు. ప్యాంటు.. పద్దెనిమిదివేలా ఐదొందలు, జాకెట్‌.. నలభై ఐదువేలు. సూటు.. డెబ్బై వేలకు తగ్గదు. ఇవన్నీ ధరలు కాదు. కుట్టు కూలీలు. ‘లగ్జరీ టైలర్స్‌'కు సమర్పించుకోవాల్సిన బిల్లులు. ఒకవైపు బ్రాండెడ్‌ రెడీ-టు-వేర్‌ సెగ్మెంట్‌ దూసుకుపోతున్నా.. టైలర్‌ అప్పారావుల గొప్పతనానికి వచ్చిన నష్టమేమీ లేదు.

September 10, 2023 / 11:00 AM IST

Tailor | షర్టు.. అక్షరాలా పదివేల రూపాయలు. ప్యాంటు.. పద్దెనిమిదివేలా ఐదొందలు, జాకెట్‌.. నలభై ఐదువేలు. సూటు.. డెబ్బై వేలకు తగ్గదు. ఇవన్నీ ధరలు కాదు. కుట్టు కూలీలు. ‘లగ్జరీ టైలర్స్‌’కు సమర్పించుకోవాల్సిన బిల్లులు. ఒకవైపు బ్రాండెడ్‌ రెడీ-టు-వేర్‌ సెగ్మెంట్‌ దూసుకుపోతున్నా.. టైలర్‌ అప్పారావుల గొప్పతనానికి వచ్చిన నష్టమేమీ లేదు.

ఒకప్పుడు టైలర్‌ అంటే.. టైగర్‌! ఆ వీధికి రారాజు అన్నట్టే! కుట్టు మిషన్‌ మీద కూర్చుని, పట్టుదలతో పని మొదలు పెడితే.. నేత వస్త్రం మీద ముగ్గేసినట్టే. దర్జీ దర్జాయే వేరు. ఊరి సర్పంచ్‌ వచ్చినా లేవడు. పంచాయతీ బోర్డు మెంబర్లు కూడా ఆయన ముందు విధేయంగా నిలబడాల్సిందే. తల ఎత్తమంటే ఎత్తాలి. దించమంటే దించాలి. బ్రాండెడ్‌ దుస్తుల హవా మొదలైన తర్వాత అతని ఘనత మసకబారింది. తెగిపోయిన కుట్లు వేసివ్వడానికే పరిమితం అయ్యాడు. ఆల్టరేషన్‌కే అంకితమైపోయాడు. కానీ, లగ్జరీ సెగ్మెంట్‌లో మాత్రం.. టైలర్‌ కుట్టు మిషన్‌ చక్రం తిప్పుతూనే ఉన్నాడు.

ఢిల్లీకి సంబంధించినంత వరకూ బాప్‌ ఆఫ్‌ ఆల్‌ టైలర్స్‌ అంటే.. వైషీ పేరే చెబుతారు. సచిన్‌ వైషీ ఆ బ్రాండ్‌ సృష్టికర్త. ఈ రంగంలో అతనిది మూడోతరం. ఇక, వివేక్‌ కరుణాకర్‌ను సామాన్యులు పట్టించుకోకపోవచ్చు కానీ..

హీరో సిద్ధార్థ్‌ మాత్రం ‘ఆసమ్‌’ అంటూ కళ్లింతలు చేసుకుంటాడు. వివేక్‌ తాజా ఆవిష్కరణ ‘ఫ్లాసమ్‌’ షర్ట్స్‌కు అతను వీరాభిమాని. ప్రచారంకూడా చేశాడు. ‘ైస్టెల్‌ – క్వాలిటీల కలబోత అది..’ అంటాడు తాదాత్మ్యంగా. పక్కా కొలతలతో చెప్పిన సమయానికి చెప్పినట్టు కుట్టి ఇచ్చేస్తాడు వివేక్‌. ఇండియన్‌ టైలరింగ్‌ కంపెనీ సీయీవో ఆదిత్య జైన్‌కు బాలీవుడ్‌ బాద్‌షా సైతం వీరాభిమానే. ఆదిత్యకు పక్కా డ్రెస్‌ సెన్స్‌ ఉంది. ‘మీ దృష్టిలో మంచి ప్యాంట్‌ అంటే ఎలా ఉండాలి?’ అని ఎవరైనా అడిగితే.. ‘నా దృష్టిలో బెల్టు అవసరం లేనిదే అసలైన ప్యాంటు’ అంటాడు ఆదిత్య. ప్యాంటు ఎంత పొడవు ఉండాలి అనే విషయంలోనూ తనకు ఓ స్పష్టత ఉంది. ‘పాదాన్ని కప్పేయకూడదు. అలా అని, పాదం పైకి వెళ్లకూడదు’ అని చెబుతాడు. ఇలా ఒక్కో టైలర్‌ పనితీరు ఒక్కోలా ఉంటుంది. సచిన్‌ ముందుగా డమ్మీ వస్త్రంతో కుట్టేస్తాడు. ఆ తర్వాత, కస్టమర్‌ కంఫర్ట్‌ ఆధారంగా అసలు కటింగ్‌ మొదలుపెడతాడు. దీనివల్ల సహజంగానే కొంత సమయం పడుతుంది. కాబట్టే, ‘ప్రపోజ్‌ చేసే సమయానికి సచిన్‌కు సూట్‌ ఆర్డర్‌ ఇస్తే.. పెండ్లి నాటికి వచ్చేస్తుంది’ అనే జోక్‌ పుట్టింది. ఆ మాట నిజం కూడా.

టైలరింగ్‌లో బెంగళూరును ఏలేస్తున్న వ్యక్తి.. వై అండ్‌ ఓ అధినేత యూనస్‌ అహ్మద్‌. సాధారణ దర్జీల్లా కాకుండా.. లగ్జరీ టైలర్లు లైనింగ్‌ కోసం గుర్రం వెంట్రుకలనో, ఒంటె కేశాలనో వాడతారు. దీనివల్ల డ్రెస్‌కు కొత్త అందం వస్తుందని నమ్ముతారు. కాబట్టే, సూట్‌కు పుట్టినిల్లు అయిన ఇంగ్లండ్‌ నుంచి కూడా ఇక్కడికొచ్చి కుట్టించుకెళ్తారు చాలామంది. దర్జీ పనికి దర్జాతీసుకొచ్చిన ఓ వ్యక్తి గురించి కూడా ఇక్కడ ప్రస్తావించుకోవాలి. ఆ పెద్దాయన పేరు పాల్‌ స్మిత్‌. వయసు డబ్భు ఏడు. హాలీవుడ్‌లో తన తొలి టైలరింగ్‌ దుకాణాన్ని 1970లో తెరిచాడు. అక్కడ సెల్‌ఫోన్‌లు నిషిద్ధం. ఆయనకు సెల్‌ఫోనే కాదు, ఇ-మెయిల్‌ కూడా లేదు. అయితేనేం హాలీవుడ్‌ను ఏలేస్తున్నాడు. ఫోర్బ్స్‌ సంపన్నులు తన అపాయింట్‌మెంట్‌ కోసం ఎదురుచూసేలా చేస్తున్నాడు.

విజయ రహస్యం

‘లగ్జరీ టైలర్లు.. పాత రూల్స్‌కు పాతరేస్తారు. కొత్త డిజైన్స్‌కు జాతర చేస్తారు. డిజైనింగ్‌లో ఆడ – మగ అంతరంగం తగ్గిస్తారు. దుస్తుల్లో వ్యక్తిత్వం ప్రతిబింబించేలా చూస్తారు’ అంటారు నవతరం టైలరమ్మ అన్వితా శర్మ. ఆమె బ్రాండ్‌ పేరు ‘టూ పాయింట్‌ టూ’. ఇదే వాళ్ల విజయ రహస్యం అయినా కావచ్చు. పాతతరం టైలర్లు బ్రాండింగ్‌ను పట్టించుకోలేదు. ఈ తరం దర్జీ బాబులు ఆ విషయం మీద బాగా దృష్టి పెడుతున్నారు. కస్టమర్లు కూడా ప్రయోగాలను ఇష్టపడుతున్నారు. అదే సమయంలో.. అలనాటి మహారాజులను, జమీందార్లను తలపించే సంప్రదాయ వస్త్రాలకూ ఆదరణ పెరుగుతున్నది. ఆ పాతకొత్తల్ని సమన్వయం చేసుకుంటూ వెళ్తున్నారు మనవాళ్లు. సామాజిక మాధ్యమాలను ఉపయోగించుకోవడం వీళ్లకు బాగా తెలుసు. కుట్టుపనికి ఆధునిక టెక్నాలజీని కూడా జోడిస్తున్నారు. ఫలానా డ్రెస్‌లో మీరెలా ఉంటారన్నది వర్చువల్‌ రియాలిటీలో చూపిస్తున్నారు.

One should either be a work of art, or wear a work of art.- Oscar Wilde