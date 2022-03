March 17, 2022 / 12:48 PM IST

వాషింగ్ట‌న్‌: మూడ‌వ ప్ర‌పంచ యుద్ధం చేప‌ట్టాల‌ని ఆస‌క్తి త‌మ‌కు లేద‌ని అమెరికా స్ప‌ష్టం చేసింది. దీనిపై వైట్‌హౌజ్ ప్రెస్ సెక్ర‌ట‌రీ జెన్ సాకి కామెంట్ చేశారు. బుధ‌వారం అమెరికా ఉభ‌య‌స‌భ‌ల‌ను ఉద్దేశించి ఉక్రెయిన్ అధ్య‌క్షుడు జెలెన్‌స్కీ మాట్లాడిన విష‌యం తెలిసిందే. అయితే నో ఫ్లై జోన్ విధించాల‌ని జెలెన్‌స్కీ అమెరికాను కోరారు. ఆ అభ్య‌ర్థ‌న‌పై అధ్య‌క్షుడు బైడెన్ ఏమైనా ఆలోచిస్తున్నారా అని రిపోర్ట‌ర్ అడిగిన ప్ర‌శ్న‌కు సాకి సమాధానం ఇచ్చారు. నో ఫ్లై జోన్ విధించ‌డం అంటే దాన్ని అమ‌లు చేయ‌డ‌మే అని, అంటే ర‌ష్యా విమానాల‌ను షూట్ చేయ‌డ‌మ‌ని, నాటో ద‌ళాలు కూడా ర‌ష్యా విమానాల‌ను పేల్చాల్సి వ‌స్తుంద‌ని, మూడ‌వ ప్ర‌పంచ యుద్ధాన్ని ఆరంభించ‌డం త‌మ‌కు ఇష్టంలేద‌ని జెన్ తెలిపారు.

Psaki is asked if there is any scenario in which Biden would change his mind about a no-fly zone over Ukraine:

"We are not interested in getting into World War III." pic.twitter.com/ep03kkvvLc

— The Post Millennial (@TPostMillennial) March 16, 2022