March 10, 2023 / 09:06 AM IST

లండన్‌ | ఏండ్ల తరబడి కష్టపడి చదివిన ప్రతి విద్యార్థి జీవితంలో డిగ్రీ పొందే క్షణాలు ఒక అద్భుతమైన అనుభూతిని ఇస్తాయి. ఈ క్షణాలను ఒక్కొక్కరు ఒక్కోలా తమకు నచ్చిన రీతిలో అనుభూతి చెందుతారు. చైనాకు చెందిన ఓ యువతి కూడా అందరిలాగే తనకు ఇష్టమైన రీతిలో డిగ్రీ పట్టా స్వీకారోత్సవాన్ని జరుపుకున్నది. అందుకు సంబంధించిన వీడియోను సోషల్‌ మీడియాలో షేర్‌ చేసి నెటిజన్‌ల మనసు దోచుకుంది.

చైనా రాజధాని బీజింగ్‌ నగరానికి చెందిన చెన్‌ యీనింగ్‌ (24) ఇంగ్లండ్‌లోని రోహంప్టన్‌ యూనివర్సిటీలో పోస్టు గ్రాడ్యుయేషన్‌ పూర్తి చేసింది. గత జనవరి నెలలో ఆ కోర్సుకు సంబంధించిన గ్రాడ్యుయేషన్‌ సెరమనీ జరిగింది. ఈ వేడుకలకు ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన వ్యక్తిని చెన్‌ తోటి విద్యార్థులంతా సాధారణంగా విష్‌ చేస్తూ వెళ్లారు. కానీ చెన్‌ మాత్రం తనదైన శైలిలో కుంగ్‌ ఫూ స్టైల్‌ సర్కస్‌ ఫీట్స్‌ చేస్తూ వెళ్లి విష్‌ చేసింది.

చైనాకు వెళ్లిన అనంతరం ఆ వీడియోను చెన్‌ ఇంటర్నెట్‌లో పోస్ట్‌ చేసింది. కేవలం 15 సెకన్‌ల నిడివిగల ఆ వీడియోను చైనా ఇన్‌ పిక్చర్స్‌ పేరుతో ట్విటర్‌ హ్యాండిల్‌లో షేర్‌ చేశారు. ప్రస్తుతం ఆ వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. చెన్‌ యీనింగ్‌పై ప్రశంసల వర్షం కురుస్తున్నది. మీరూ ఆ వీడియో ఓ కన్నేస్తారా మరి..

Chinese student Chen Yining陈奕宁in UK, celebrating graduation in Kung fu style, remembered by teachers and fellow graduates, and goes viral in China’s social media today. pic.twitter.com/zjrbo9V4Se

— China in Pictures (@tongbingxue) March 4, 2023