కెన‌డాకు చెందిన 23 ఏండ్ల మార‌థాన‌ర్ ఒక్క రోజులో 23వేల మొక్క‌ల్ని నాటాడు. దాంతో, ఒక్క‌రోజులోనే ఎక్కువ మొక్క‌లు నాటిన వ్య‌క్తిగా గిన్నిస్ వ‌ర‌ల్డ్ రికార్డు సృష్టించాడు. ఇత‌ని పేరు ఆంటోయినే మోసెస్‌. కెన‌డాలోని క్యుబెక్‌లో ఉంటాడు. కాలుష్యం నుంచి భూమిని కాపాడాలంటే మొక్క‌ల్నిపెంచ‌డం ఒక‌టే మార్గ‌మ‌ని నిర్ణ‌యించుకున్నాడు. ఇత‌ను 2021లో ఒక అడ‌విలో మొక్క‌ల్ని నాటి, ఈ రికార్డు సాధించాడు. నార్వేకు చెందిన మాజీ ప‌ర్యావ‌ర‌ణశాఖ మంత్రి, ఎరిక్ సొల్‌హిమ్‌ ఈ వీడియోను ట్విట్ట‌ర్‌లో పోస్ట్ చేశాడు. దాంతో, ఈ వీడియో ఆన్‌లైన్‌లో వైర‌ల్ అవుతోంది.

నిమిషానికి 16 మొక్క‌లు

‘వావ్.. క్యుబెక్‌కు చెందిన 23 ఏండ్ల మారథాన‌ర్ 24 గంట‌ల్లో 23,060 మొక్క‌ల విత్త‌నాల్ని నాటి కొత్త వ‌ర‌ల్డ్ రికార్డు సాధించాడు. ఇత‌ని పేరు ఆంటోయినే మోసెస్‌. నిమిషానికి 16 మొక్క‌లు నాటాడు. అంటే… 3.75 సెక‌న్లకు ఒక మొక్క చొప్పున నాటాడు’ అని ఆ వీడియోకి క్యాప్ష‌న్ పెట్టాడు. 15 సెక‌న్ల నిడివి ఉన్న ఈ వీడియోలో ఆంటోయినే కాలిబూడిదైన ఒక అడ‌విలో మొక్క‌లు నాటుతూ క‌నిపించాడు. ఈ వీడియో ఆన్‌లైన్‌లో వైరల్ అవుతోంది. ఇత‌ను గ‌త‌ ఆరేళ్లుగా కెన‌డా వ్యాప్తంగా మొక్క‌లు నాటుతున్నాడు.

WOW!

A 23-year-old tree planter from Quebec 🇨🇦 set a new world record by planting 23,060 trees in 24 hours.

Antoine Moses says he can plant 16 trees per minute, or one every 3.75 seconds..

🎥 IG: antoine_moses

pic.twitter.com/2JQXylyjPz

— Erik Solheim (@ErikSolheim) November 9, 2022