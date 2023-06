Macaque monkey | బ్రిటన్‌ జూలో అరుదైన మకాక్‌ జాతి కోతి పిల్ల జననం

June 3, 2023 / 07:51 PM IST

లండన్‌: మకాక్‌ జాతి కోతులు..! గత కొన్నేళ్లుగా వీటి సంఖ్య గణనీయంగా పడిపోతుండటంతో ఇవి అంతరించిపోతున్న జీవ జాతుల్లో ఒకటిగా చేరిపోయాయి. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో బ్రిటన్‌లోని చెస్టర్‌ జూలో మకాక్‌ జాతికి చెందిన కోతుల జంటకు ఒక పిల్ల కోతి జన్మించింది. అంతరించిపోతున్న కోతి జాతికి చెందిన పిల్ల కోతి తమ జూలో జన్మించడంతో ఆ జూ అధికారులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

మా జూలో మకాక్‌ జాతి కోతిపిల్ల జన్మించడం మకాక్‌ జాతి కోతుల సంరక్షణ కోసం చేపట్టిన గ్లోబల్‌ బ్రీడింగ్‌ కార్యక్రమానికి శుభపరిణామమని చెస్టర్‌ జూ క్షీరదాల విభాగం అధ్యక్షుడు మార్క్‌ బ్రే షా అన్నారు. ఇండోనేసియాలోని సులవేసి ఏరియాలో ఈ మకాక్‌ జాతి కోతుల ఉనికి ఎక్కువగా ఉంటుంది. అయితే అటవీ క్షయం, వేట కారణంగా ప్రస్తుతం ఆ ఏరియాలో వీటి సంఖ్య 5 వేల కంటే దిగువకు పడిపోయింది.

దాంతో ఈ మకాక్‌ జాతి కోతుల సంరక్షణకు ఇండోనేషియా ప్రభుత్వం ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టింది. ఈ క్రమంలో బ్రిటన్‌లోని చెస్టర్‌ జూలో మకాక్‌ కోతి పిల్ల పుట్టడం సంతోషించదగ్గ పరిణామం. మకాక్‌ జూలో ఈ పిల్లకోతి చేస్తున్న అల్లరి చేష్టలను ఈ కింది వీడియోలో చూడవచ్చు.

U.K.’s Chester Zoo is celebrating the birth of one of the world’s most endangered primates: a rare Sulawesi crested macaque monkey. pic.twitter.com/3ilPBxKVSr

— The Associated Press (@AP) June 3, 2023