Video | అమెరికా పోలీసుల దాడిలో నల్లజాతీయుడి మృతి.. కెమెరాలో రికార్డయిన పోలీసుల దాష్టీకం

January 28, 2023 / 03:10 PM IST

వాషింగ్టన్‌: అగ్ర రాజ్యం అమెరికాలో నల్లజాతీయులపై పోలీసుల దౌర్జన్యాలు కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి. తాజాగా మరో నల్లజాతి యువకుడిపై ఐదుగురు పోలీసులు పాశవికంగా దాడిచేశారు. దెబ్బలకు తాళలేక అమ్మా, అమ్మా, అమ్మా.. అని అరుస్తున్నా విచక్షణారహితంగా కొట్టారు. ఆ దాడిలో తీవ్రంగా గాయపడిన యువకుడు ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతూ ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. దాంతో పోలీసులపై హత్య కేసు నమోదు చేయాలంటూ అమెరికాలోని పలు నగరాల్లో నిరసనలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.

తాజాగా.. యువకుడిపై పోలీసులు దాడికి పాల్పడిన ఘటనకు సంబంధించిన వీడియోలు వెలుగులోకి రావడంతో ఆందోళనలు మరింత ఉధృతమయ్యాయి. ఈ నెల 7న రాత్రి మెంఫిస్‌ నగరంలో టయిర్‌ నికోలస్ అనే 29 ఏళ్ల నల్లజాతీయుడు తన కారులో వెళ్తుండగా పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. ఏ కారణం చెప్పకుండానే అతడి వాహనానికి తమ వాహనం అడ్డుపెట్టి అతడిని కారులోంచి బయటికి ఈడ్చుకొచ్చారు. అనంతరం రోడ్డుపై ఇష్టారీతిన కాళ్లతో తన్నారు. మోకాళ్లపై నిలబెట్టి ముఖంపై పిడిగుద్దులు గుద్దారు. ఆ తర్వాత అతడిని రోడ్డు మీదే వదిలేసి వెళ్లిపోయారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన దృశ్యాలన్నీ రోడ్డుపై స్తంభానికి అమర్చి ఉన్న రిమోట్‌ కెమెరాలో రికార్డయ్యాయి.

రోడ్డు వెంట అపస్మారక స్థితిలో పడివున్న యువకుడిని చూసి అక్కడ జనం బాగా పోగయ్యారు. దాంతో విషయం అధికారుల దృష్టికి వెళ్లింది. దాంతో అంబులెన్స్‌ పంపించి నికోలస్‌ను ఆస్పత్రికి తరలించారు. అయితే పోలీసులు నికోలస్‌ను కొట్టిపడేసినప్పటి నుంచి అంబులెన్స్‌ వచ్చే వరకు 23 నిమిషాల సమయం గడిచిపోయినట్లు వీడియో రికార్డుల్లో నమోదయ్యింది. దాంతో అతని పరిస్థితి విషమించి ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతూ ఈ నెల 10న ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. దీనిపై ప్రజల్లో ఆగ్రహం పెల్లుబుకింది. ఫ్లకార్డులు చేతబూని రోడ్లపైకి వచ్చారు. పోలీసులు తీరును నిరసిస్తూ ఆందోళనకు దిగారు.

