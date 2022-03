Ukrainians Turn To Music For Solace In Bunkers Bomb Shelters

బంక‌ర్లు, బాంబు షెల్ట‌ర్ల‌లో.. వ‌యోలిన్‌, పియానో మ్యూజిక్‌తో రిలీఫ్‌

March 7, 2022 / 01:15 PM IST

కీవ్‌: ఉక్రెయిన్‌లోని కీల‌క న‌గ‌రాల‌పై ర‌ష్యా బాంబు దాడులు చేస్తున్న విష‌యం తెలిసిందే. అనేక న‌గ‌రాల‌పై వైమానికి దాడులు కొన‌సాగిస్తోంది. కొన్ని న‌గ‌రాల్లో ఆర్మీ క‌దం తొక్కుతోంది. అయితే బాంబుల వ‌ర్షం నుంచి త‌ప్పించుకునేందుకు ప్ర‌జ‌లు బంక‌ర్లు, షెల్ట‌ర్ల‌లో త‌ల‌దాచుకుంటున్నారు. ప‌ది రోజుల నుంచి బంక‌ర్లు, బాంబు షెల్ట‌ర్లే వాళ్ల‌కు నివాసా కేంద్రాల‌య్యాయి. త‌మ‌లో ఆత్మ‌విశ్వాసం త‌గ్గ‌కుండా ఉండేందుకు ఉక్రేనియ‌న్లు మ్యూజిక్‌తో స్వాంత‌న పొందుతున్నారు. బంక‌ర్లు, బాంబు షెల్ట‌ర్ల‌లో కొంద‌రు పాట‌ల‌తో కాలం గ‌డుపుతున్నారు. మ‌రికొంద‌రు మ్యూజిక్ వాయిద్యాలు వాయిస్తూ రోజుల్ని గ‌డిపేస్తున్నారు. ఇలాంటి ఘ‌ట‌న‌ల‌కు చెందిన కొన్ని వీడియోలు ప్ర‌స్తుతం సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్ అవుతున్నాయి. వాస్త‌వానికి ఆ వీడియోలు ఎంత వ‌ర‌కు నిజ‌మో చెప్ప‌లేము. కానీ బంక‌ర్లు, షెల్ట‌ర్ల‌లో ఉన్న‌వారికి మ్యూజికే రిలీఫ్ ఇస్తోంది. ఓ వీడియోలో ఓ అమ్మాయి బాంబు షెల్ట‌ర్‌లో పాట‌లు పాడుతోంది. ఫ్రోజ‌న్ మూవీలోని లెట్ ఇట్ గో పాట‌ను పాడిందామె. మ‌రో వీడియో క్లిప్‌లో ఓ మ‌హిళ వాయిలెన్ వాయిస్తూ క‌నిపించింది. ఇక లివివ్ న‌గ‌రంలో ఉన్న రైల్వే స్టేష‌న్ వ‌ద్ద ఓ వ్య‌క్తి పియానో వాయిస్తూ ద‌ర్శ‌న‌మిచ్చాడు. ఆ వీడియోల‌ను మీరూ ఓ సారి తిల‌కించండి.

What we do in bomb shelters when they bomb us from the sky pic.twitter.com/SzielSRxIj — Liubov Tsybulska (@TsybulskaLiubov) March 6, 2022

Outside Lviv station, which is thronging with exhausted refugees fleeing war in eastern Ukraine, an accomplished pianist is playing “What a Wonderful World.” It’s hauntingly beautiful. pic.twitter.com/Xm5itr8jl7 — Andrew RC Marshall (@Journotopia) March 5, 2022

