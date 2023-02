TurkeyEarthquake | రోజంతా శిథిలాల కిందే గడిపి మృత్యువును జయించిన పిల్లికూన.. వీడియో

February 7, 2023 / 05:17 PM IST

TurkeyEarthquake: తుర్కియే, సిరియా సరిహద్దుల్లో సోమవారం తెల్లవారుజామున సంభవించిన వరుస భూకంపాలు ఆ రెండు దేశాల్లో విలయం సృష్టించాయి. వేల మందిని పొట్టన పెట్టుకున్నాయి. శిథిలాలను తొలగించినా కొద్ది మృతదేహాలు బయటపడుతున్నాయి. మంగళవారం మధ్యాహ్నానికి మృతుల సంఖ్య 5,000 దాటింది.

ఈ క్రమంలో రెస్క్యూ ఆపరేషన్‌ నిర్వహిస్తున్న సిబ్బందికి ఓ భవనం శిథిలాల కింద నుంచి పిల్లికూన శబ్దం వినిపించింది. దాంతో శ్రద్ధగా పరిశీలించి ఆ శబ్దం ఒక పెద్ద లోహపు మూత కింద నుంచి వస్తున్నట్లు గుర్తించారు. వెంటనే ఆ మూత కింద ఒకవైపు శిథిలాలను తొలగించి రంధ్రం చేశారు. అది గమనించిన పిల్లికూన వెంటనే ఆ రంధ్రంలోంచి బయటి వచ్చింది.

అయితే ఒక రోజంతా తిండి లేకపోవడం, చుట్టూ ముసుకుపోయిన ప్రదేశంలో ఇరుక్కుని గాలి సరిగా ఆడకపోవడంతో ఆ పిల్లి బాగా నీరసించిపోయి కనిపించింది. భవన శిథిలాల నుంచి పిల్లిని బయటికి తీసిన వీడియోను ఆమీ షావ్‌ అనే ట్విటర్‌ యూజర్‌ ఇంటర్నెట్‌లో పోస్టు చేశాడు. కింది వీడియోలో ఆ రెస్క్యూ ఆపరేషన్‌ను మీరూ వీక్షించండి..

A cat was rescued in. Turkey after the whole one day .Thank you rescue teams .❤️❤️#earthquake #Turkey #TurkeyEarthquake #Turkiye #Syria #syriaearthquake

— Aami Shaw (@PGTAnalytics) February 7, 2023