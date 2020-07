హైద‌రాబాద్‌: క‌రోనా వైర‌స్ నియంత్ర‌ణ‌లో భాగంగా మాస్క్‌ను ధ‌రించాల‌ని ప్ర‌పంచ ఆరోగ్య సంస్థ హెచ్చ‌రిస్తున్న విష‌యం తెలిసిందే. అయితే తొలుత ఈ నియ‌మాన్ని అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ వ్య‌తిరేకించారు. తాను మాస్క్ ధ‌రించ‌బోన‌న్నారు. ఆ త‌ర్వాత కొన్ని ప‌రిణామాల నేప‌థ్యంలో ట్రంప్ కూడా మాస్క్‌ను ధ‌రించారు. ఇక ఇప్పుడు ఓ ట్వీట్ కూడా చేశారు. క‌నిపించ‌ని చైనా వైర‌స్‌ను ఓడించేందుకు మ‌నం అంద‌రం ఐక్యంగా పోరాడాల‌న్నారు. సోష‌ల్ డిస్టాన్స్ పాటించ‌డం వీలుకాని స‌మ‌యంలో.. ముఖానికి మాస్క్ ధ‌రించ‌డం దేశ‌భ‌క్తిని చాటడ‌‌మే అని కొంద‌రంటున్నార‌ని ట్రంప్ త‌న ట్విట్ట‌ర్‌లో వెల్ల‌డించారు. మాస్క్ పెట్టుకుని దిగిన ఓ ఫోటోను త‌న ట్వీట్‌లో పోస్టు చేశారు. నా క‌న్నా గొప్ప దేశ‌భ‌క్తుడు ఎవ‌రూ ఉండ‌ర‌ని, నేను మీ ఫెవ‌రేట్ అధ్య‌క్షుడిన‌ని ట్రంప్ ఆ ట్వీట్‌లో తెలిపారు.

We are United in our effort to defeat the Invisible China Virus, and many people say that it is Patriotic to wear a face mask when you can’t socially distance. There is nobody more Patriotic than me, your favorite President! pic.twitter.com/iQOd1whktN