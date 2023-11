November 4, 2023 / 11:38 AM IST

ఇస్లామాబాద్‌: పాకిస్థాన్‌(Pakistan)లో ఉగ్ర‌వాదులు బీభ‌త్సం సృష్టించారు. ఏకంగా ఎయిర్‌బేస్‌(Air Base)పై అటాక్ చేశారు. మియాన్‌వాలీ వైమానిక ద‌ళ శిక్ష‌ణ కేంద్రంపై ఇవాళ తెల్ల‌వారుజామున‌ ఉగ్ర‌వాదులు దాడి చేశారు. ఆ శిక్ష‌ణ కేంద్రంలో ఉన్న విమానాల‌ను ధ్వంసం చేశారు. కొన్నింటికి నిప్పుపెట్టిన వార్త‌లు వెలుబడుతున్నాయి. సోష‌ల్ మీడియాలో ఆ దాడుల‌కు చెందిన వీడియోలు కొన్ని అప్‌లోడ్ చేశారు. నిజానికి ఆ వీడియోలు ఎంత వ‌ర‌కు వాస్తవం అన్న విష‌యం తేలాల్సి ఉంది. పాక్ ఆర్మీ మాత్రం మూడు విమానాలు ధ్వంసం అయిన‌ట్లు అధికారికంగా ప్ర‌క‌టించింది.

Tehreek-e-Jihad Pakistan (TJP) claims that their fidayeens have attacked Mianwali Pakistan Airforce airbase in punjab and destroyed many small & Big jets along with killing PAF Pilots & forces personnel, Ops ongoing….

Local residents posted unverified video footage on social… pic.twitter.com/HVwiAcjj1I

