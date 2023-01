January 17, 2023 / 05:32 PM IST

Taliban super car | తాలిబాన్‌ అనగానే పొడవాటి గడ్డం.. చేతిలో ఆయుధంతో గుర్రుమంటూ చూసే మనుషులే మన కళ్ల ముందు ప్రత్యక్షమవుతారు. నిన్న మొన్నటివరకు మతఛాందసవాదులుగా ఉన్న ఈ తాలిబాన్‌లు.. ఇప్పుడు టెక్నాలజీలో రాటుదేలుతున్నారు. ఆయుధాలు పట్టి యుద్ధం చేసిన చోటే.. అత్యాధునిక కార్లను తయారుచేసే స్థాయికి ఎదిగారు. అధునాతన సూపర్‌ కార్‌ను తయారుచేసి కార్ల తయారీలో తామేం తక్కువ తినలేదని గట్టిగా చెప్తున్నారు.

తాలిబాన్‌ల పాలనలో ఉన్న అఫ్ఘనిస్తాన్‌లో తొలిసారి దేశీయంగా సూపర్‌ కార్‌ రూపొందింది. దీనికి మడా 9 అని పేరు పెట్టారు. కాబూల్‌లోని అఫ్ఘనిస్తాన్‌ టెక్నికల్‌ ఒకేషనల్‌ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌కు చెందిన 30 మంది ఇంజినీర్లు ఐదేండ్ల పాటు శ్రమించి ఈ సూపర్‌ కారును సిద్ధం చేశారు. ఈ కారు ప్రోటో టైప్‌ సూపర్‌ కారుగా చెప్పుకోవచ్చు. 2000 టయోటా కొరెల్లా ఇంజిన్‌ను ఉపయోగించి ఈ కారును తీర్చిదిద్దారు. అయితే, దీనికి సంబంధించి ఫీచర్లుగానీ, మార్కెట్‌ రేట్‌గానీ ఇంకా వెల్లడికాలేదు. మడా 9 ను ఎన్‌టాప్‌ ప్రధాన కార్యాలయంలో గత వారం ఆవిష్కరించగా.. తాలిబాన్‌ నేతలు హర్షం ప్రకటించారు. ఈ కారును తొలుత అఫ్ఘనిస్తాన్‌ మార్కెట్‌లోనే విడుదల చేయాలని తాలిబాన్‌ ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది.

Video of Taliban unveiling their first ‘indigenously built’ supercar, the Mada 9. A team of 30 engineers worked on manufacturing Mada 9 for five years

