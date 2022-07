July 14, 2022 / 11:39 AM IST

కొలంబో: శ్రీలంక‌లో ప్ర‌స్థుతం విప‌త్క‌ర ప‌రిస్థితులు నెల‌కొన్నాయి. అక్క‌డ ప్ర‌భుత్వ తీరును ఖండిస్తూ ఆ దేశ ప్ర‌జ‌లు అధ్య‌క్ష భ‌వ‌నాన్ని చుట్టుముట్టిన విష‌యం తెలిసిందే. ఇక కొలంబోలో ఉన్న లంక ప్ర‌ధాని కార్యాల‌యాన్ని కూడా నిర‌స‌న‌కారులు దిగ్భంధించారు. బుధ‌వారం కొంద‌రు ఆందోళ‌న‌కారులు ప్ర‌ధాని రాణిల్ విక్ర‌మ‌సింఘే ఆఫీసు ఉన్న బిల్డింగ్‌లోకి చొర‌బ‌డ్డారు. ఈ నేప‌థ్యంలో ఆ దేశ సైన్యం అక్క‌డ ప్ర‌త్యేక భ‌ద్ర‌త‌ను ఏర్పాటు చేసింది. ప్ర‌ధానమంత్రి కార్యాల‌యంలో ప్ర‌ధాని కూర్చునే చైర్ వ‌ద్ద సైనికులు ర‌క్ష‌ణ‌గా ఉన్నారు. ప్ర‌ధానమంత్రి రూమ్‌లోకి ఆందోళ‌నకారులు ఎంట‌ర్ కాకుండా ఉండేందుకు కావాల్సిన అన్ని చ‌ర్య‌లు తీసుకుంటున్నారు. కానీ కొంద‌రు నిర‌స‌న‌కారులు మాత్రం పీఎం ఆఫీసు ఆవ‌ర‌ణ‌లోనే ఇంకా ఉద్య‌మిస్తున్నారు.

#WATCH | Sri Lankan military personnel guard the Prime Minister's chair in his office in Colombo, in view of the #SriLankaProtests pic.twitter.com/kd9L7Fevm8

— ANI (@ANI) July 14, 2022