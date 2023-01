Shoe Attack: పాకిస్థాన్ మంత్రిపై షూ విసిరేశారు.. వీడియో

January 11, 2023 / 12:02 PM IST

ఇస్లామాబాద్‌: పాకిస్థాన్‌లోని పంజాబ్ అసెంబ్లీలో ఆ రాష్ట్ర హోంమంత్రి రాణా స‌నావుల్లాకు చేదు అనుభ‌వం ఎదురైంది. గుర్తు తెలియ‌ని వ్య‌క్తి ఒక‌రు ఆ మంత్రిపై షూ విసిరారు. ఈ ఘ‌టన పంజాబ్ అసెంబ్లీ ఆవ‌ర‌ణ‌లో జ‌రిగింది. అసెంబ్లీ నుంచి కారులో బ‌య‌ట‌కు వెళ్తున్న మంత్రిపై షూతో దాడి చేశారు. ఆ స‌మ‌యంలో ఆయ‌న ముందు సీటులో కూర్చున్నారు. షూ విసిరేసిన ఘ‌ట‌నకు చెందిన వీడియో ప్ర‌స్తుతం వైర‌ల్ అవుతోంది. ఇమ్రాన్ ఖాన్‌కు చెందిన పీటీఐ పార్టీ స‌భ్యుడు ఒక‌రు మంత్రిపై షూ విసిరిన‌ట్లు తెలుస్తోంది.

Shoe hurled at the car of Rana Sanaullah outside Punjab Assembly. pic.twitter.com/PikUHRQ6av

— Mubarak Khan (@xdeadboiii) January 10, 2023