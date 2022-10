October 5, 2022 / 04:53 PM IST

టెహ్రాన్‌: ఇరాన్‌లో హిజాబ్‌కు వ్యతిరేకంగా నిరసనలు మిన్నంటుతున్నాయి. తాజాగా స్కూల్‌ బాలికలు కూడా ఈ నిరసనల్లో మమేకయ్యారు. ఆ దేశవ్యాప్తంగా పలు చోట్ల నిరసనలకు దిగారు. హిజాబ్‌ ధరించనందుకు ఆ దేశ నైతిక పోలీసులు కస్టడీలోకి తీసుకున్న మహసా అమిని అనే యువతి చిత్రహింసలకు గురై మరణించింది. దీంతో నాటి నుంచి ఇరాన్‌లో హిజాబ్‌కు వ్యతిరేకంగా నిరసనలు కొనసాగుతున్నాయి. నిరసనకు దిగిన యూనివర్సిటీ విద్యార్థులు, ప్రజలను ఆ దేశ భద్రతా దళాలు అణిచివేస్తున్నాయి.

ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా స్కూల్‌ బాలికలు కూడా హిజాబ్‌కు వ్యతిరేకంగా ఉద్యమిస్తున్నారు. సోమవారం కరాజ్‌లోని ఒక స్కూల్‌కు చెందిన ప్రభుత్వ అధికారికి వ్యతిరేకంగా విద్యార్థినులు నిరసన తెలిపారు. సిగ్గు లేదా అంటూ అతడిపై ఖాళీ వాటర్ బాటిళ్లు విసిరారు. దీంతో ఆయన అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయాడు.

మరోవైపు చాలా మంది స్కూల్‌ బాలికలు హిజాబ్‌లను తొలగించి ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నిరసన తెలిపారు. ఒక మెయిన్‌ రోడ్డులోని ట్రాఫిక్‌ను అడ్డుకున్నారు. నియంతృత్వం నశించాలని నినాదాలు చేశారు. ఇరాన్‌ రాజధాని టెహ్రాన్‌లో కూడా మంగళవారం ఇలాంటి నిరసనలు కొనసాగాయి. ఈ వీడియోలు సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యాయి.

కాగా, తమ దేశంలోని నిరసనలు, ఆందోళనలకు అమెరికా, ఇజ్రాయిల్‌ కారణమని ఇరాన్‌ ప్రభుత్వం ఆరోపించింది. తమ దేశాన్ని అస్థిరపరిచేందుకు ఆ దేశాలు ప్రయత్నిస్తున్నాయని విమర్శించింది.

Protesting students, chasing away an #Iranian official from their school, shouting: Shame on you…October 3rd… #MahsaAmini pic.twitter.com/eFmRhvaN2H

In a march in Gohardasht, Karaj, schoolgirls remove their head coverings today chanting "death to the dictator" while cars sounds horns in support.

It's hard to put into context just how unprecedented these scenes are in Iran.#مهسا_امینی #MahsaAminipic.twitter.com/xxMatcVA7u

— Shayan Sardarizadeh (@Shayan86) October 3, 2022