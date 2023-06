June 9, 2023 / 04:17 PM IST

కైరో: బీచ్‌లో ఈదుతున్న యువకుడ్ని సొరచేప తినేసింది (Russian tourist eaten by shark). ఇది చూసి ఆ యువకుడి తండ్రి, బీచ్‌లోని ఇతర పర్యాటకులు షాక్‌ అయ్యారు. ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. ఈజిప్ట్‌లోని హుర్ఘదా బీచ్‌ రిసార్ట్‌ వద్ద ఈ సంఘటన జరిగింది. రష్యాకు చెందిన 23 ఏళ్ల వ్లాదిమిర్ పోపోవ్ తన కుటుంబంతో కలిసి ఈజిప్ట్‌ను సందర్శించాడు. ఎర్ర సముద్రం తీరంలోని రిసార్ట్‌లో బస చేసిన అతడు గురువారం ప్రియురాలితో కలిసి బీచ్‌లో ఈత కొట్టాడు. ఇంతలో ఒక టైగర్‌ షార్క్‌ ఆ బీచ్‌లో కనిపించింది. ఇది చూసిన కొందరు భయాందోళన చెందారు. షార్క్‌ అని అరిచిన మరి కొందరు బీచ్‌లో ఈదుతున్న వారిని హెచ్చరించేందుకు ప్రయత్నించారు.

కాగా, ఆ షార్క్‌ అంతలోనే వ్లాదిమిర్ పోపోవ్‌ను సమీపించి అతడిపై దాడి చేసింది. దీంతో డాడీ రక్షించు అంటూ అతడు కేకలు వేశాడు. ఈదుతూ ఒడ్డుకు వచ్చేందుకు తెగ ప్రయత్నించినా ఫలితం లేకపోయింది. ఆ యువకుడ్ని నమిలిన షార్క్‌ అనంతరం అమాంతం మింగేసింది. దీంతో అక్కడి నీరంతా రక్తంతో ఎర్రగా మారింది. అయితే ఆ యువకుడి ప్రియురాలు మాత్రం షార్క్‌ దాడి నుంచి తప్పించుకుంది. ఈదుకుంటూ ఒడ్డుకు చేరింది.

మరోవైపు రష్యా పర్యాటకుడ్ని షార్క్‌ తినేయడం చూసి అతడి తండ్రితోపాటు బీచ్‌లోని ఇతర పర్యాటకులు షాక్‌ అయ్యారు. కొందరు భయంతో వణికిపోయారు. రిసార్ట్‌ సిబ్బంది కూడా అప్రమత్తమయ్యారు. ఆ యువకుడ్ని కాపాడేందుకు ప్రయత్నించినా ఫలితం లేకపోయింది. ఈ సంఘటన నేపథ్యంలో పర్యాటకులు బీచ్‌ వద్దకు వెళ్లవద్దని, నీటిలోకి దిగవద్దని హెచ్చరించారు.

కాగా, రష్యా యువకుడ్ని తినేసిన టైగర్‌ షార్క్‌ను పట్టుకున్నట్లు ఈజిప్ట్ పర్యావరణ మంత్రిత్వ శాఖ తెలిపింది. ఆ షార్క్‌ను ప్రయోగశాలలో పరిశీలిస్తామని పేర్కొంది. మరోవైపు ఈ సంఘటనపై రష్యా స్పందించింది. రష్యా పర్యాటకులు నీటిలోకి దిగేటప్పుడు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, నిషేధిత బీచ్‌లలో ఈతకు దిగవద్దని సూచించింది. అయితే ఆ బీచ్‌ వద్ద ఉన్న కొందరు పర్యాటకులు రికార్డు చేసిన వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది.

Tourists stunned watching a Tiger Shark chomping a Russian tourist who was out on a swim at an Egypt beach resort

23YO Vladimir Popov died in the attack, girlfriend escaped alive. Shark has been captured & killed pic.twitter.com/xUsitoCN5X

— Nabila Jamal (@nabilajamal_) June 9, 2023