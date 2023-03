March 16, 2023 / 04:17 PM IST

వాషింగ్ట‌న్‌: అమెరికాకు చెందిన ఎంక్యూ9 రీప‌ర్ డ్రోన్‌(Reaper Drone)ను న‌ల్ల స‌ముద్రంపై ర‌ష్యా కూల్చిన ఘ‌ట‌న తెలిసిందే. అయితే ఆ అటాక్‌కు చెందిన వీడియోను ఇవాళ అమెరికా(US) రిలీజ్ చేసింది. ర‌ష్యాకు చెందిన సుఖోయ్‌27(Sukhoi-27) విమానం.. త‌మ డ్రోన్‌పై ఇంధ‌నాన్ని చ‌ల్లిన‌ట్లు అమెరికా ఆరోపించింది. ఆ త‌ర్వాత చాలా నిర్ల‌క్ష్య రీతిలో ఆ విమానం త‌మ డ్రోన్ ముందు నుంచి వెళ్లిన‌ట్లు అమెరికా తెలిపింది. ర‌ష్యా వ్య‌వ‌హ‌రించిన తీరు అసుర‌క్షితంగా(unsafe) ఉంద‌ని, ప్రొఫెష‌న‌ల్‌గా లేద‌ని అమెరికా ర‌క్ష‌ణ శాఖ(US defence department) ఆరోపించింది.

#BREAKING US army published the footage from the drone incident with Russia over the Black Sea pic.twitter.com/ney41fNjGb

— Guy Elster (@guyelster) March 16, 2023