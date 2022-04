April 4, 2022 / 03:33 PM IST

కీవ్‌: ఉక్రెయిన్ ఆర్మీ జ‌రిపిన మిస్సైల్ దాడితో.. ర‌ష్యాకు చెందిన ఎంఐ-28 హెలికాప్ట‌ర్ రెండు ముక్క‌లైంది. దీనికి సంబంధించిన వీడియోను రిలీజ్ చేశారు. బ్రిట‌న్‌కు చెందిన స్ట్రార్‌స్ట్రీక్ మిస్సైల్‌తో ర‌ష్యా హెలికాప్ట‌ర్‌ను కూల్చిన‌ట్లు తెలుస్తోంది. ఎంఐ28 హెలికాప్ట‌ర్‌కు చెందిన తోక భాగం క్షిప‌ణి దాడితో తెగిపోయింది. లుహ‌న్స్ ప్రాంతంలో ఈ ఘ‌ట‌న జ‌రిగ‌న‌ట్లు తెలుస్తోంది. స్టార్‌స్ట్రీక్ క్షిప‌ణుల‌ను బ్రిట‌న్ డెవ‌ల‌ప్ చేస్తున్న విష‌యం తెలిసిందే. దీన్నే అడ్వాన్స్‌డ్ పోర్ట‌బుల్ మిస్సైల్ సిస్ట‌మ్‌గా బ్రిట‌న్ పిలుస్తోంది. థేల్స్ కంపెనీ ఈ మిస్సైళ్ల‌ను త‌యారు చేస్తుంది. ధ్వ‌ని క‌న్నా మూడు రెట్ల అధిక వేగంతో స్టార్‌స్ట్రీక్ ప్ర‌యాణిస్తుంది. లేజ‌ర్ గైడెడ్ మిస్సైల్ ఇది.

The Times is reporting that this shootdown of a Russian Mi-28 was by a British Starstreak SAM pic.twitter.com/zsQb1DkQ74

— OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 2, 2022