Viral Video:గిన్నీస్ వరల్డ్ రికార్డు సృష్టించిన రోబో… 24.73 సెకన్లలో 100 మీటర్ల రేస్‌ పూర్తి

September 28, 2022 / 06:42 PM IST

వాషింగ్టన్‌: ఒక రోబో పరుగు పందెంలో గిన్నీస్ వరల్డ్‌ రికార్డు సృష్టించింది. వంద మీటర్ల రేస్‌ను 24.73 సెకన్లలో పూర్తి చేసింది. అమెరికాలోని ఒరెగాన్ స్టేట్ యూనివర్శిటీ (ఓఎస్‌యూ) అభివృద్ధి చేసిన రోబో ఈ ఘనత సాధించింది. మెకనైజ్డ్ స్ప్రింటర్ కాస్సీ బైపెడల్ రోబోట్ వంద మీటర్ల పరుగును వేగంగా పూర్తి చేసి రికార్డ్‌ బ్రేక్‌ చేసిందని ఓఎస్‌యూ తెలిపింది. యూనివర్సిటీ వైట్ ట్రాక్ అండ్ ఫీల్డ్ సెంటర్‌లో నిర్వహించిన ఈ రేస్‌లో కాస్సీ చరిత్ర సృష్టించిందని, ఎక్కడా పడిపోకుండా వంద మీటర్ల పరుగును 24.73 సెకన్లలో ముగించిందని ఒక ప్రకటనలో పేర్కొంది. ఈ ఏడాది మేలో ఈ మేరకు పరుగు తీసిన రోబో కాస్సీ గిన్నీస్ వరల్డ్‌ రికార్డ్స్‌లో చోటు దక్కించుకున్నదని ఆ యూనివర్సిటీ వెల్లడించింది.

కాగా, ఈ రోబో పూర్తిగా గుడ్డిదని, దానికి ఎలాంటి కెమేరాలు లేదా సెన్సార్లు లేవని ఒరెగాన్ స్టేట్ యూనివర్శిటీ (ఓఎస్‌యూ) తెలిపింది. అయితే దీనికి ఉష్ట్రపక్షి లాగా వంగే మోకాలు ఉన్నాయని పేర్కొంది. 2021లో కూడా ఈ రోబో ఐదు కిలోమీటర్ల దూరాన్ని 53 నిమిషాల్లో పరుగెత్తినట్లు వివరించింది. మెట్లు కూడా ఎక్కగలిగే ఈ రోబోను ఒరెగాన్ స్టేట్ రోబోటిక్స్ ప్రొఫెసర్ జోనాథన్ హర్టస్‌ ఆధ్వర్యంలో అభివృద్ధి చేసినట్లు వెల్లడించింది. మరోవైపు పరుగులో రికార్డు సృష్టించిన ఈ రోబో రేస్‌ వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది.

Robot World Record: Not sure whether to be inspired or terrified? https://t.co/xevauknkpV pic.twitter.com/2SlycGFsaX

— Dan Tilkin (@DanTilkinKOIN6) September 27, 2022