Viral Video | విమానం ముందున్న అద్దాన్ని ఢీకొట్టి ఇరుక్కున్న పక్షి.. పైలట్‌ ముఖమంతా రక్తమయం

June 16, 2023 / 07:56 PM IST

క్విటో: ఆకాశంలో ఎగురుతున్న విమానం ముందున్న అద్దాన్ని ఒక పెద్ద పక్షి ఢీకొట్టింది. ఆపై విండ్‌షీల్డ్‌లో అది ఇరుక్కుపోయింది. విమానం కాక్‌పిట్‌లో వేలాడిన ఆ పక్షి నుంచి రక్తం ధారగా కారింది. దీంతో పైలట్‌ ముఖమంతా రక్తమయంగా మారింది. ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ (Viral Video) అయ్యింది. దక్షిణ అమెరికా దేశమైన ఈక్వెడార్‌లోని లాస్ రియోస్ ప్రావిన్స్‌లో ఈ సంఘటన జరిగింది. వైమానిక దళానికి చెందిన కెప్టెన్‌ ఏరియల్ వాలియంట్‌ యుద్ధ విమానంలో గాల్లో దూసుకెళ్తున్నాడు. ఇంతలో ఉన్నట్టుండి పెద్ద పక్షి పైలట్‌ ముందున్న అద్దాన్ని ఢీకొట్టింది. ఆ విమానం విండ్‌షీల్డ్‌లో అది ఇరుక్కుపోయింది.

కాగా, విమానం కాక్‌పిట్‌ లోపల వేలాడిన ఆ పక్షి నుంచి రక్తం ధారగా కారింది. విమానం నడుపుతున్న పైలట్‌ డ్రెస్‌ ఆ రక్తంతో తడిసిపోయింది. అలాగే అతడి ముఖమంతా రక్తమయంగా అయ్యింది. అయినప్పటికీ ఆ పైలట్‌ ఏ మాత్రం ఆందోళన చెందలేదు. చాలా కూల్‌గా పరిస్థితిని ఎదుర్కొన్నాడు. ఆ విమానాన్ని సురక్షితంగా ల్యాండ్‌ చేశాడు.

మరోవైపు ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. నెటిజన్లు విభిన్నంగా స్పందించారు. పక్షులు ఢీకొన్న సందర్భాల్లో విమానం కూలి పైలట్లు, అందులోని ప్రయాణికులు మరణించిన సంఘటనలను కొందరు గుర్తు చేశారు. అయితే ఎంతో ధైర్యంతో పరిస్థితిని ఎదుర్కొన్న ఈ పైలట్‌ను కొందరు ప్రశంసించారు. ఇలాంటి పరిస్థితిని ఎదుర్కొనేందుకు పైలట్లకు ఎంతో శిక్షణ అవసరమని మరి కొందరు అభిప్రాయపడ్డారు. రోడ్డు ప్రమాదాల గురించి తనకు తెలుసని అయితే గాల్లో జరిగిన ప్రమాదంలో పక్షి చనిపోవడాన్ని ఇప్పుడే చూసినట్లు ఒకరు చమత్కరించారు. కాగా, ఢీకొట్టిన పెద్ద పక్షి ఆండియన్ కాండోర్ కావచ్చని కొందరు పేర్కొన్నారు.

Pilot safely lands his plane after a huge bird struck his windshield in the Los Ríos Province, Ecuador. Ariel Valiente was not injured during the incident. pic.twitter.com/Rl3Esonmtp

— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) June 15, 2023