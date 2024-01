January 30, 2024 / 10:48 AM IST

లండ‌న్‌: లండ‌న్ అండ‌ర్‌గ్రౌండ్ రైలు(London Train)లో విధ్వంస‌క‌ర దృశ్యాలు ద‌ర్శ‌న‌మిచ్చాయి. ఓ గ్యాంగ్ మ‌రో గ్యాంగ్‌పై అటాక్ చేసింది. ఓ వ్య‌క్తిని ప‌ట్టుకుని ఇద్ద‌రు వ్య‌క్తులు పంచ్‌లు విసిరారు. ఇష్టం వ‌చ్చిన‌ట్లుగా అత‌న్ని కొట్టారు. ట్రైన్ డోర్ వ‌ద్ద‌కు లాగి మ‌రీ కుస్తీ ప‌డ్డారు. ఈ ఘ‌ట‌న శ‌నివారం రాత్రి జ‌రిగింది. పోలీసులు దీనిపై విచార‌ణ మొద‌లు పెట్టారు. అయితే ఇద్ద‌రు వ్య‌క్తులు ఒక‌ర్ని కొడుతుండ‌గా మ‌రో వ్య‌క్తి వారిని అడ్డుకునే ప్ర‌య‌త్నం చేశారు. ఇంత‌కీ ఎందుకు ఆ గొడ‌వ జ‌రిగిందో ఇంకా తెలియ‌లేదు.

రెండు గ్యాంగ్‌లు కొట్టుకుండ‌గా, అక్క‌డ ఉన్న ప్యాసింజెర్లు అరుపులు, కేక‌లు పెట్టారు. ఫైట్ ఆపాల‌ని వేడుకున్నారు. కానీ వాళ్లు మాత్రం విన‌లేదు. లండ‌న్ ట్రాన్స్‌పోర్ట్ ఉద్యోగి ఒక‌రు ఆ కొట్లాట‌ను ఆపే ప్ర‌య‌త్నం చేశారు. ఈ ఘ‌ట‌న ప‌ట్ల బ్రిటీష్ ట్రాన్స్‌పోర్టు పోలీసులు ఓ ట్వీట్ చేశారు. ద‌ర్యాప్తు జ‌రుగుతున్న‌ద‌ని, స‌మాచారం తెలిస్తే త‌మ‌కు చెప్పాల‌ని ఆ ట్వీట్‌లో కోరారు.

