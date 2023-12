December 19, 2023 / 12:12 PM IST

బ్యూన‌స్ ఏరిస్‌: అర్జెంటీనాలో భీక‌ర గాలివాన వ‌చ్చింది. బ్యూన‌స్ ఏరిస్ స‌మీపంలోని ఏరోపార్క్ జార్జ్ న్యూబెరీ విమానాశ్ర‌యం పార్కింగ్‌లో ఉన్న ఓ ప్రైవేటు విమానం ఆ గాలి ధాటికి ప‌క్క‌కు(Airplane Spins) క‌దిలింది. ర‌న్‌వేపై నిలిచిన ఆ విమానం.. జోరుగా వీస్తున్న గాలి ప్ర‌భావానికి.. స్పిన్ అయ్యింది. అదే ర‌న్‌వేపై ఉన్న బోర్డింగ్ స్టెప్స్ కూడా ప‌క్క‌కు ఒరిగాయి. సుమారు 150 కిలోమీట‌ర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీచాయి.

అర్జెంటీనాలో వ‌చ్చిన గాలిదుమారం వ‌ల్ల భారీ న‌ష్టం జ‌రిగింది. 14 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. అనేక ప్ర‌దేశాల్లో డ్యామేజ్ జ‌రిగింది. విద్యుత్తు అంత‌రాయం ఏర్ప‌డింది. బ‌హియా బ్లాంకా సిటీలో బ‌ల‌మైన గాలికి రోల‌ర్ స్కేటింగ్ క్రీడాప్రాంగ‌ణం కూలింది. ఈ ఘ‌ట‌న‌లో 14 మంది గాయ‌ప‌డ్డారు. బ‌హియా బ్లాంకా ప్ర‌దేశానికి అర్జెంటీనా అధ్య‌క్షుడు జావియ‌ర్ మిలే టూర్ చేశారు. తుఫాన్ ప్ర‌భావానికి ఉరుగ్వేలో ఇద్ద‌రు వ్య‌క్తులు మృతిచెందారు.

A storm made its way through Buenos Aires this morning, drenching the city and bringing heavy winds that caused power outages and damage across the capital.

This is a Boeing B737 being pushed by the strong wind at the Pistarini airport.

