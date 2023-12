Israel forces | పట్టుబడ్డ పాలస్తీనీయులను లోదుస్తులతో ఊరేగించిన ఇజ్రాయెల్‌ బలగాలు.. Video

December 9, 2023 / 05:48 PM IST

గాజా: హమాస్‌ మిలిటెంట్లకు ఇజ్రాయెల్‌ బలగాలకు మధ్య యుద్ధంతో పాలస్తీనాలోని గాజా స్ట్రిప్‌లో తీవ్ర ఉద్రిక్తతలు కొనసాగుతున్నాయి. దాడులు, ప్రతి దాడులతో ఆ ప్రాంతమంతా మారణహోమం కొనసాగుతున్నది. ఈ నేపథ్యంలో పట్టుబడ్డ పాలస్తీనీయుల పట్ల ఇజ్రాయెల్‌ బలగాలు అత్యంత కాఠిన్యంగా వ్యవహరిస్తున్న ఘటనకు సంబంధించిన దృశ్యాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి.

పట్టుబడిన పాలస్తీనీయుల్లో హమాస్‌ మిలిటెంట్లుగా భావిస్తున్న డజన్ల మందిని ఇజ్రాయెల్‌ బలగాలు బట్టలు ఊడదీసి ఊరేగించాయి. ఒకప్పుడు హమాస్‌ మిలిటెంట్లు ర్యాలీలు తీసిన గాజాలోని పాలస్తీనా స్క్వేర్‌లోనే ఈ ఘటనకు పాల్పడ్డాయి. ఊరేగింపు అనంతరం వారిని జబాలియా శరణార్థి శిబిరంతోపాటు ఇతర ఉత్తరాది ప్రాంతాలకు ట్రక్కుల్లో తీసుకెళ్లి, మోకాళ్లపై కూర్చోబెట్టి, వారి కళ్లకు గంతలు కట్టి, చేతులను వెనక్కి కట్టేసిన దృశ్యాలు ఓ వీడియో ద్వారా వెలుగుచూశాయి.

ఆ వీడియో ఇప్పుడు సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. ఆ వీడియోపై నెటిజన్‌ల నుంచి భిన్న స్పందనలు వస్తున్నాయి. కొందరు పాలస్తీనీయులకు అనుకూలంగా స్పందిస్తుంటే.. మరికొందరేమో ఇజ్రాయెల్‌ బలగాలను చర్యను సమర్థిస్తున్నారు. ఈ కింది వీడియోలో మీరు కూడా ఆ దృశ్యాలను వీక్షించవచ్చు..

BREAKING:

Israel has released images claiming that they have apprehended many Hamas fighters.

Due to Israel’s bankrupt track record when it comes to telling the truth, we have to do our own due diligence:

First question: why were they all wearing slippers? pic.twitter.com/J1BUHJFkjS

— Rami Jarrah (@RamiJarrah) December 7, 2023