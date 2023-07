Watch: కేసులో ఆధారంగా కోతిని కోర్టుకు సమర్పించిన అధికారులు.. ఆ కోతి ఏం చేసిందంటే?

July 23, 2023 / 05:58 PM IST

ఇస్లామాబాద్‌: కేసులో ఆధారంగా ఒక కోతిని కోర్టుకు అధికారులు సమర్పించారు. అయితే వారి నుంచి తప్పించుకున్న కోతి పిల్ల (Baby Monkey) కోర్టు ప్రాంగణంలో గందరగోళం సృష్టించింది. ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. పాకిస్థాన్‌లోని కరాచీలో ఈ సంఘటన జరిగింది. గురువారం ఇద్దరు వ్యక్తులు 14 కోతి పిల్లలను అట్ట పెట్టెల్లో ఉంచి స్మగ్లింగ్‌ చేశారు. ఆ దేశ అటవీ శాఖ అధికారులకు ఈ విషయం తెలిసింది. దీంతో వారు ఆ ఇద్దరు వ్యక్తులను అరెస్ట్‌ చేశారు. అక్రమంగా రవాణా చేస్తున్న కోతి పిల్లలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. స్మగ్లింగ్‌ కేసులో ఆధారంగా ఒక కోతి పిల్లను కోర్టుకు శుక్రవారం సమర్పించారు. మామిడి పళ్లు రవాణా చేసే పెట్టెల్లో కోతులను ఉంచారని, దీంతో ఊపిరి అందక అవి చాలా ఇబ్బంది పడినట్లు కోర్టుకు తెలిపారు.

కాగా, ఈ కేసుపై విచారణ జరిపిన కోర్టు ఆ ఇద్దరు నిందితులకు లక్ష చొప్పున జరిమానా విధించింది. అలాగే అటవీ శాఖ అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్న 14 కోతి పిల్లలను కరాచీ జూకు అప్పగించాలని ఆదేశించింది. అయితే జంతువులను రక్షించలేక పోతున్నట్లు విమర్శలున్న ఆ జూకు కోతులను అప్పగించాలన్న కోర్టు తీర్పును అటవీశాఖ అధికారులు విమర్శించారు. వాటి సహజ ప్రాంతంలో విడిచిపెడితే బాగుంటుందని అభిప్రాయపడ్డారు.

మరోవైపు స్మగ్లింగ్‌ కేసులో ఆధారంగా కోర్టుకు చూపించిన ఒక కోతి పిల్ల అటవీశాఖ సిబ్బంది చేతిలోంచి తప్పించుకుంది. కోర్టు ప్రాంగణంలోని చెట్లపైకి ఎక్కి గందరగోళం సృష్టించింది. అయితే జూకు అప్పగించాలని కోర్టు ఆదేశించడంతో ఆ కోతిని పట్టుకునేందుకు అటవీశాఖ సిబ్బంది నానా ఇబ్బందులు పడ్డారు. ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది.

