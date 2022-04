April 23, 2022 / 08:35 AM IST

మాస్కో: నల్ల సముద్రంలో రష్యాకు చెందిన ప్రధాన యుద్ధ నౌకల్లో ఒకటైన మాస్క్‌వా (Moskva) నీట మునిగిపోయిన ఘటనలో ఓ సెయిలర్‌ మరణించగా, 27 మంది గల్లంతయ్యారని రష్యా ప్రకటించింది. ఈ నెల 13న ఉక్రెయిన్‌ సముద్రంలో జరిగిన భారీ పెలుడుతో మాస్క్‌వా నీటమునిగిపోయిన విషయం తెలిసిందే. గతవారం మాస్క్‌వా మిస్సైల్‌ క్రూయిజర్‌లో జరిగిన అగ్నిప్రమాదం వల్ల అందులో ఉన్న భారీ ఆయుధాలు పేలిపోవడంతో అది పూర్తిగా దెబ్బతిన్నదని, అనంతరం సముద్రంలో మునిగిపోయిందని వెల్లడించింది. దీంతో ఓ సర్విస్‌మ్యాన్‌ మరణించాడని, 27 మంది సిబ్బంది ఆచూకీ లభించలేదని తెలిపింది. మరో 396 మందిని క్షేమంగా ఒడ్డుకు తరలించామని పేర్కొన్నది.

#war Photo of the damaged cruiser Moskva in the Black Sea in 15 April 2022.⚠️

First impressions of this shocking photo. Life-saving equipment (rescue rafts) on board are missing, which means they were dropped into the water during the rescue operation./1 pic.twitter.com/WREeqmSvtA

— Capt(N) (@Capt_Navy) April 17, 2022