ఆయన విడుదల కానుండటం చాలా సంతోషంగా ఉంది: చార్లెస్‌ శోభరాజ్‌ అత్త

December 22, 2022 / 01:15 PM IST

ఖాట్మండు: సీరియల్‌ కిల్లర్‌ చార్లెస్ శోభరాజ్‌ విడుదల కానుండటంపై ఆయన అత్త, న్యాయవాది శకుంతలా తాపా సంతోషం వ్యక్తంచేశారు. ఆయన విడుదల కానుండటం తనకు చాలా సంతోషంగా ఉన్నదని వ్యాఖ్యానించారు. చార్లెస్‌ విడుదల కోసం ఇచ్చిన ఆదేశాలతో తనకు నేపాల్‌ సుప్రీంకోర్టుపైన, న్యాయవ్యవస్థపైన గౌరవం, మర్యాద పెరిగాయని ఆమె చెప్పారు.

చార్లెస్‌ శోభరాజ్‌ నేపాల్‌లో ఫ్రాన్స్‌కు చెందిన ఇద్దరు టూరిస్టులను హత్యచేశాడు. ఈ కేసులో 2003లో నేపాల్‌ పోలీసులు అతడిని అరెస్ట్‌ చేసి జైలుకు పంపారు. అప్పటి నుంచి నేపాల్‌ జైళ్లలోనే అతను శిక్ష అనుభవిస్తున్నాడు. అయితే, ఇటీవల జైళ్లలో ఖైదీల విడుదలకు సంబంధించి నేపాల్‌ ప్రభుత్వం కొత్త నియమం చేసింది. సత్ప్రవర్తన కలిగిన ఖైదీలను 75 శాతం శిక్ష పూర్తయితే చాలు విడుదల చేయాలని నిర్ణయించింది.

ఈ కొత్త నియమం ప్రకారం.. చార్లెస్‌ తనను విడుదల చేయాలని నేపాల్‌ సుప్రీంకోర్టులో పిటిషన్‌ వేశాడు. దాంతో సుప్రీంకోర్టు చార్లెస్‌ విడుదలకు ఆదేశాలు జారీచేసింది. అదేవిధంగా విడుదలైన తర్వాత 15 రోజుల లోపల ఇతర ఫార్మాలిటీస్‌ ఏమైనా ఉంటే పూర్తిచేసి దేశం నుంచి పంపించి వేయాలని ఆదేశాల్లో పేర్కొన్నది. నేపాల్‌ సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలపై చార్లెస్‌ అత్త శకుంతలా సంతోషం వ్యక్తంచేశారు.

#WATCH | Kathmandu, Nepal: On the release of French serial killer Charles Sobhraj, lawyer and Mother in law of Charles, Sakuntala Thapa says “I’m happy and have a great respect and response for our judiciary & Supreme court” pic.twitter.com/u77bsACSTd

