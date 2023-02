February 7, 2023 / 10:25 AM IST

ఇస్లాంబుల్‌: తుర్కియేలో సోమ‌వారం మూడు శ‌క్తివంత‌మైన భూకంపాలు న‌మోదు అయిన విష‌యం తెలిసిందే. అయితే భూకంపాల వ‌ల్ల తుర్కియేలో ఉన్న న్యూక్లియ‌ర్ ప్లాంట్ పేలిన‌ట్లు ట్విట్ట‌ర్‌లో కొన్ని వీడియోలు షేర్ అవుతున్నాయి. నిజానికి ప్లాంట్ పేలిన‌ట్లు ఆ వీడియోలో క‌నిపిస్తున్నా.. అది నిజ‌మో కాదు ఇంకా తెలియ‌దు. ఆ పేలుడు వీడియో.. ప్లాంట్‌దా లేక ఇత‌ర ప్రాంతానిదా అన్న విష‌యంపై క్లారిటీ లేదు. కానీ ఓ వీడియో మాత్రం ట్విట్ట‌ర్‌లో షేర్ అవుతోంది. ఆ వీడియోపై ఇంకా అనుమానాలు వ్య‌క్తం అవుతున్నాయి.

Unconfirmed news of Nuclear plant explode due to #Earthquake in #Turkey surfacing all over on Twitter is this correct or it’s fake?

Please let us know it seems horrible #PrayForTurkey #TurkeyEarthquake #deprem #Tsunami #Syria pic.twitter.com/LzAAwoPZlg

