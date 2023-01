విద్యార్థిని జుట్టుపట్టుకుని దారుణంగా కొట్టిన పోలీస్‌.. సస్పెండ్‌ చేసిన అధికారులు

January 5, 2023 / 08:08 PM IST

వాషింగ్టన్‌: ఒక పోలీస్‌ అధికారి విద్యార్థిని జుట్టుపట్టుకుని దారుణంగా కొట్టాడు. ఈ వీడియో క్లిప్‌ వైరల్‌ కావడంతో ఆ పోలీస్‌ అధికారిని సస్పెండ్‌ చేశారు. అమెరికాలోని న్యూయార్క్‌లో ఈ సంఘటన జరిగింది. స్టాటెన్ ఐలాండ్‌లోని స్కూల్‌కు చెందిన ఇద్దరు బాలికల మధ్య ఫైట్‌ జరిగింది. దీంతో జోక్యం చేసుకున్న పోలీసులు వారిద్దరినీ విడిపించేందుకు ప్రయత్నించారు. ఈ క్రమంలో ప్రతిఘటించిన ఒక విద్యార్థినిపై ఒక పోలీస్‌ అధికారి దారుణంగా కొట్టాడు. పలుమార్లు తలపై పంచ్‌లు ఇచ్చాడు. విడిపించేందుకు ఇతరులు ప్రయత్నించినప్పటికీ ఆయన వెనక్కి తగ్గలేదు. ఆ పోలీస్‌ అధికారిని నికోలస్ స్కాల్జోగా గుర్తించారు. ఈ సంఘటన నేపథ్యంలో ఆయనను సస్పెండ్‌ చేశారు. ఆయనపై గతంలో కూడా ఆరు ఫిర్యాదులు అందినట్లు పోలీస్‌ శాఖ పేర్కొంది.

కాగా, తన సోదరి చేతికి పోలీసులు బేడీలు వేయడాన్ని తాను ప్రశ్నించినట్లు 14 ఏళ్ల బాలిక తెలిపింది. అయితే పోలీస్‌ అధికారి నికోలస్‌ తనను తోసివేయడంతో తాను రెండు సార్లు కొట్టినట్లు ఆమె చెప్పింది. ఆ పోలీస్‌ అధికారి తనను 11 సార్లు కొట్టాడని ఆరోపించింది.

మరోవైపు 14 ఏళ్ల బాలికతోపాటు ఆమె సోదరి అయిన 11 ఏళ్ల బాలికను పోలీసులు అరెస్ట్‌ చేశారు. అయితే ఎలాంటి కేసు నమోదు చేయకుండా అనంతరం వారిద్దరినీ విడిచిపెట్టారు. కాగా, స్కూల్‌ విద్యార్థిని పోలీస్‌ అధికారి కొడుతున్న వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది.

