Watch: ఏలియన్ అవశేషాలు ప్రదర్శన.. వీడియో వైరల్‌

September 13, 2023 / 06:13 PM IST

మెక్సికో సిటీ: మెక్సికోలో అరుదైన సంఘటన జరిగింది. ఆ దేశ చట్టసభలో ఏలియన్‌ అవశేషాలను (Alien fossils) ప్రదర్శించారు. ఈ నేపథ్యంలో గ్రహాంతర జీవుల ఉనికి గురించి చర్చకు దారితీసింది. మంగళవారం రెండు గాజు పెట్టెల్లో ఉన్న ఏలియన్స్‌ అవశేషాలను మెక్సికో కాంగ్రెస్‌లో ప్రదర్శించారు. జర్నలిస్ట్‌, యూఫోలజిస్ట్ జైమ్ మౌసాన్ ఈ బాక్సులను తెరిచి చూపించారు. అమెరికన్స్ ఫర్ సేఫ్ ఏరోస్పేస్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ రియాన్ గ్రేవ్స్, అమెరికా నేవీ మాజీ పైలట్ కూడా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు.

కాగా, ఈ రెండు గ్రహాంతర జీవుల శిలాజ అవశేషాలను వేల ఏండ్ల కిందట పెరూలోని కుస్కో నుంచి వెలికితీసినట్టు మౌసాన్ తెలిపారు. ఇవి మన భూగోళానికి చెందినవి కావని అన్నారు. అలాగే గుర్తు తెలియని ఎగిరే వస్తువు ( UFO) శిథిలాల నుంచి కనుగొన్న జీవులు కూడా కాదని స్పష్టం చేశారు. డయాటమ్ (ఆల్గే) గునుల్లో బయటపడిన శిలాజ అవశేషాలని చెప్పారు.

మరోవైపు ఈ రెండు ఏలియన్స్‌ మృతదేహాల డీఎన్‌ఏ నమూనాలను కూడా పరీక్షించినట్లు మెక్సికో కాంగ్రెస్‌కు మౌసాన్ తెలిపారు. ఇతర డీఎన్‌ఏ నమూనాలతో వీటిని పోల్చినట్లు చెప్పారు. అయితే వీటి డీఎన్‌ఏలో ఏమున్నది అన్నది 30 శాతానికిపైగా తెలియలేదన్నారు. ఎక్స్‌రే కూడా తీయగా అరుదైన లోహాలతోపాటు ఒక ఏలియన్ అవశేషాల్లో గుడ్లు వంటి వాటిని కనుగొన్నట్లు వెల్లడించారు.

కాగా, మానవేతర గ్రహాంతర జీవులు, వాటి సాంకేతికత, ఏలియన్‌ సంస్థల గురించి తెలుసుకునే హక్కు మానవులకు ఉందని మౌసాన్ తెలిపారు. మానవత్వాన్ని ఏకం చేసే, మనల్ని విడదీయని అంశం గురించి మనం మాట్లాడుతున్నామని చెప్పారు. ఈ సువిశాల విశ్వంలో మనం ఒంటరిగా లేమని, ఈ వాస్తవాన్ని మనం స్వీకరించాలని అన్నారు. మరోవైపు, మెక్సికో కాంగ్రెస్‌లో ప్రదర్శించిన ఏలియన్‌ అవశేషాల వీడియో క్లిప్‌లు సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యాయి.

Mexico's Congress just unveiled two dead aliens estimated to be around 1,000 years old. What do you think? pic.twitter.com/Zr7z4FKenS

— Kage Spatz (@KageSpatz) September 13, 2023