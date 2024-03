Landslides | షాకింగ్‌.. వాహనాలపై పడ్డ భారీ బండరాళ్లు.. VIDEO

March 4, 2024 / 03:55 PM IST

Landslides | దక్షిణ అమెరికా దేశమైన పెరూ (Peru)లో షాకింగ్‌ ఘటన చోటు చేసుకుంది. పెరువియన్‌ పర్వతప్రాంతంలో (Peruvian mountainside) రహదారిపై వెళ్తున్న వాహనాలపై భారీ బండరాళ్లు (Huge Boulders) పడ్డాయి. అదృష్టవశాత్తూ ఈ ఘటనలో ఎవరికీ ఎలాంటి ప్రమాదం జరగలేదు.

సీఎన్‌ఎన్‌ నివేదిక ప్రకారం.. హుయాన్‌కోర్‌ (Huanchor)లోని శాన్‌ మాటియో (San Mateo) జిల్లాలో ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. శనివారం పర్వతప్రాంతంలో రహదారిపై సరకు రవాణా ట్రక్కులు వెళ్తున్నాయి. ఆ సమయంలో ఉన్నట్టుండి భారీ బండరాళ్లు కొండపై నుంచి జారుకుంటూ ట్రక్కులపై పడ్డాయి. ఈ ఘటనలో రెండు ట్రక్కులు పూర్తిగా నుజ్జునుజ్జయ్యాయి. అయితే, అదృష్టవశాత్తూ ట్రక్కు డ్రైవర్లిద్దరూ ప్రాణాలతో బయటపడ్డారు. మరోవైపు బండరాళ్లు అతివేగంగా వచ్చి రోడ్డుపై పడటంతో ఆ రహదారి కొంతభాగం పూర్తిగా ధ్వంసమైంది.

సమాచారం అందుకున్న స్థానిక అధికారులు వెంటనే అక్కడికి చేరుకొని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. వందలాది రాళ్లు కొండలపై నుంచి జారుకుంటూ రోడ్డుపై పడ్డాయి. దాదాపు నాలుగు గంటలపాటు శ్రమించి అధికారులు రోడ్డును క్లియర్‌ చేశారు. అయితే, ప్రమాదానికి గల కారణాలు మాత్రం తెలియరాలేదు. ఈ మేరకు అధికారులు దర్యాప్తు చేపడుతున్నారు. మరోవైపు బండరాళ్లు వాహనాలపై పడుతున్న దృశ్యాలు ప్రస్తుతం సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్‌గా మారాయి.

Abrupt highway drive

Drivers survived, according to multiple reports. Central Highway in Peru pic.twitter.com/ic2O78GaSN

— Real Untold Story (@RealUntoldStory) March 3, 2024