May 9, 2022 / 03:16 PM IST

న్యూయార్క్: అమెజాన్ వ్య‌స్థాప‌కుడు జెఫ్ బేజోస్‌ మ‌ద‌ర్స్ డే రోజున త‌న త‌ల్లి మీద ఉన్న ప్రేమ‌ను చాటారు. అమ్మ జాకీ బేజోస్‌తో దిగిన రెండు ఫోటోల‌ను ఆయ‌న త‌న ట్విట్ట‌ర్‌లో పోస్టు చేశారు. ఆ ఫోటోల‌తో పాటు ఓ సందేశాన్ని కూడా రాశారాయ‌న‌. అమ్మా.. నువ్వు మా కోసం ఎలా క‌ష్ట‌ప‌డ్డావో, ఎం ఏం చేశావో తెలియ‌దు, కానీ నువ్వు నీ గుండెల్లో మ‌మ్ముల్ని సుర‌క్షితంగా ఉంచావు, నీ బ‌లాన్ని, త్యాగాన్ని మాకు ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్స్ అని చెప్పారు. ఐ ల‌వ్ యూ అంటూ బేజోస్ త‌న ట్వీట్‌లో తెలిపారు. త‌ల్లిపై బేజోస్ చేసిన ట్వీట్‌కు రియాక్ష‌న్లు వ‌స్తున్నాయి. ధ‌నం ఎంత సంపాదించినా, ఎంత స‌క్సెస్ సాధించినా.. త‌ల్లి నెంబ‌ర్ వ‌న్ అంటూ ఒక‌రు కామెంట్ చేశారు.

Mom, I have no idea how you did what you did. You kept us both safe inside your heart. Thank you for sharing your strength and for all the sacrifices you made. I love you. pic.twitter.com/13WsOkBNTi

— Jeff Bezos (@JeffBezos) May 8, 2022