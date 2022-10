October 14, 2022 / 03:54 PM IST

న్యూయార్క్‌ : టాకోస్‌, బరిట్టోస్‌, క్యుసడిలాస్‌ వంటి మెక్సికన్‌ ఫుడ్‌ను చాలా మంది ఇష్టపడుతుంటారు. అమెరికా అధ్యక్షుడు జో బైడెన్‌ కూడా చికెన్‌ క్యుసడిలాస్‌ను ఇష్టంగా తింటారు. ఓ రెస్టారెంట్‌ నుంచి చికెన్‌ క్యుసడిలాస్‌ను కొనుగోలు చేస్తున్న వీడియోను జో బైడన్‌ తన ట్విట్టర్‌ ఖాతాలో షేర్‌ చేశారు.

ఈ వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతోంది. బైడెన్‌ లాస్‌ఏంజెల్స్‌లోని టాకోస్‌ 1989 అనే మెక్సికన్‌ రెస్టారెంట్‌కు వెళ్లారు. బైడెన్‌ నేరుగా ఆర్డర్‌ తీసుకుంటుడటం ఈ వీడియోలో కనిపించింది. ఆర్డర్‌కు చెల్లించాల్సిన మొత్తం గురించి బైడెన్‌ అడగ్గా 50 శాతం డిస్కౌంట్‌ లభించిందని క్యాషియర్‌ బైడెన్‌కు చెప్పాడు.

If you got the next quesadilla, let me know. pic.twitter.com/gLJGs98jME

— President Biden (@POTUS) October 14, 2022