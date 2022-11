Burj Khalifa | బుర్జ్‌ ఖలీఫా సమీపంలో భారీ అగ్నిప్రమాదం..

November 8, 2022 / 10:24 AM IST

Burj Khalifa | దుబాయ్‌లో భారీ అగ్నిప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఎత్తైన కట్టడం బుర్జ్‌ ఖలీఫా సమీపంలోని ఓ భవనంలో భారీగా మంటలు చెలరేగాయి. బుర్జ్‌ ఖలీఫాకు అత్యంత సమీపంలో ఉన్న ఎమార్‌ అపార్ట్‌మెంట్స్‌లో మంటలు చెలరేగాయి. ఇందుకు సంబంధించిన దృశ్యాలు సామాజిక మాధ్యామాల్లో వైరల్‌గామారాయి. దుబాయ్‌ ప్రభుత్వ ఆధీనంలోని ఎమార్‌ సంస్థ నిర్మించిన 8 బౌలెవార్డ్‌ వాక్‌ టవర్స్‌లో ఈ ప్రమాదం జరిగినట్టు తెలుస్తోంది.

సమాచారం అందుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది వెంటనే ఘటనాస్థలానికి చేరుకొని మంటలను అదుపు చేశారు. కాగా ఘటనలో ఎవరికీ ఎలాంటి ప్రమాదం జరగకపోవడంతో అంతా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. అయితే ప్రమాదంపై ఎమార్‌ సంస్థకాని, స్థానిక అధికారులు కానీ ఇప్పటిదాకా స్పందించలేదు. ఘటనకు సంబంధించిన దృశ్యాలు మాత్రం సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి.

In the Downtown area of Dubai, a massive fire broke out in a high-rise building.

A high-rise building of Emaar, the largest developer in the Arab world, is on fire.

— Amir Ali Nemati (@AmirAliNemati07) November 7, 2022